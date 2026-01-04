Ο χορός και η κοπή πίτας του Συλλόγου Τριτέκνων Λάρισας

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο «Palladioum» πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής η καθιερωμένη εκδήλωση ετήσια κοπή πίτας του Συλλόγου Τριτέκνων Λάρισας από έναν από τους πολυπληθέστερους συλλόγους της Ελλάδος.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό οι βουλευτές Λάρισας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος της ΝΔ, κ. Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Θανάσης Μαμάκος, η αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρία Γαλλιού, ο Αλέξανδρος Παπαχατζής εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης και πρόεδρος σχολής Γεωπονίας Λάρισας, ο εκπρόσωπος του βουλευτής και αντιπρόεδρου ΝΙΚΗΣ του Γιώργου Ρούντου κ.α.

Οπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου στην ευλογία της πίτας και αγιασμό έγινε από τον Πατήρ Βασίλειο εκπρόσωπο του Σεβασμιοτάτου Ιερωνύμου. Από τους άλλους συλλόγους παραβρέθηκαν αντιπρόσωποι από τον σύλλογο τριτέκνων Μαγνησίας, σύλλογο Καρδίτσας, αλλά και από την ομοσπονδία την ΟΠΟΤΤΕ ο Γιώργος Καπράνας

Ο σύλλογος βράβευσε 3 άτομα για την προσφορά τους τον σύλλογο: τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον δήμαρχο Λαρισαίων και την αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας & νομική σύμβουλο του συλλόγου Μ. Γαλλιού. Ακολούθησε ο απολογισμός του προέδρου Δημήτρη Μπουλούμπαση για τις πολλαπλές δράσεις του συλλόγου.

Η μικρή ΠΑΠ παράλληλα απασχόλησε δημιουργικά τους μικρούς μας φίλους!

Έπειτα βραβεύτηκαν 33 μαθητές/τριες που εισήχθησαν σε τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ήταν μια βραδιά από οικογενειακή ζεστασιά, παιδικά χαμόγελα, πλούσια δώρα (έγιναν 3 λαχειοφόροι), πολύ κέφι και χορό.

Του χρόνου με υγεία! Καλή χρονιά!”