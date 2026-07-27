Ο Χρήστος Θηβαίος στον αύλειο χώρο της Πινακοθήκης στη Λάρισα

Ένας από τους πιο ενεργούς και πολυσύνθετους δημιουργούς της Ελληνικής μουσικής, με ξεχωριστές επιδόσεις και ιδιαίτερο “σήμα”, τόσο στην μουσική σύνθεση, όσο και στην στιχουργική, φιλοξενείται την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στην πανσέληνο, στην Λάρισα, στον θαυμάσιο αύλειο χώρο της Πινακοθήκης Κατσίγρα, σε μια συναυλία με δωρεάν είσοδο που διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο Χρήστος Θηβαίος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς και ερμηνευτές του Ελληνικού Τραγουδιού. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς συνθέτες και τραγουδιστές.

Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες του με τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Διονύση Σαββόπουλο, τον Χάρη Κατσιμίχα, τον Γιώργο Ανδρέου, τον Θανάση Παπακωνσταντίνου όπως και με τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη κ.α.

Φέτος ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει την επέτειο των τριάντα χρόνων (1996 -2026) από την ίδρυση του ιστορικού συγκροτήματος “ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟΠΤΟΙ” και την έκδοση και κυκλοφορία της πρώτης του και εξαιρετικής δισκογραφικής εργασίας “ΜΕΡΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ”.