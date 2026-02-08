Ο Χρήστος Καπετάνος σε Αγιά, Τέμπη και Ελασσόνα

Τις ΔΗΜΤΟ Αγιάς, Τεμπών και Ελασσόνας επισκέφθηκε ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, με αφορμή την παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας των τριών κομματικών οργανώσεων του νομού Λάρισας.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, ο Λαρισαίος βουλευτής είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους νέους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών οργανώσεων, καθώς και με πολλά στελέχη και φίλους της παράταξης, ανταλλάσσοντας απόψεις για τις πολιτικές εξελίξεις, τα ζητήματα της καθημερινότητας και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Στην Αγιά συνεχάρη τον νέο πρόεδρο κ. Γιώργο Γουργιώτη και το διοικητικό συμβούλιο, στα Τέμπη τον νέο πρόεδρο κ. Μιχάλη Ρούπα και το διοικητικό συμβούλιο, ενώ στην Ελασσόνα τον νέο πρόεδρο κ. Τάσο Γεωργούλα και το νέο διοικητικό συμβούλιο, ευχόμενος καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο τους.

Σε δήλωσή του, ο Χρήστος Καπετάνος τόνισε:

«Οι τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι η ζωντανή δύναμη της παράταξής μας. Είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, της ενότητας και της προσφοράς. Με συλλογική δουλειά, ανανέωση και πίστη στο σχέδιο της κυβέρνησης, είμαι βέβαιος ότι μαζί θα οδηγήσουμε τη Νέα Δημοκρατία σε μια νέα εκλογική νίκη το 2027, με Πρωθυπουργό ξανά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για μια Ελλάδα που προχωρά μπροστά με σταθερότητα και προοπτική».