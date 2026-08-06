Ο Χρ. Καπετάνος στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος: Τιμή στη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στον εορτασμό της μεγάλης δεσποτικής εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη Γενική Επιθεώρηση Στρατού στη Λάρισα, παρέστη ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος.

Ο κ. Καπετάνος παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία μαζί με τον Αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο, Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, καθώς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τιμώντας τη μεγάλη αυτή ημέρα της Ορθοδοξίας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Λαρισαίος βουλευτής είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πιστούς που παρευρέθηκαν, ανταλλάσσοντας ευχές για υγεία, δύναμη και ευλογία.

Παράλληλα, ο Χρήστος Καπετάνος εξέφρασε τον σεβασμό και την εκτίμησή του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα στελέχη τους, που καθημερινά επιτελούν το καθήκον τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης, προστατεύοντας την πατρίδα.

Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία ο Χρήστος Καπετάνος δήλωσε:

«Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας, με βαθύ πνευματικό μήνυμα πίστης και ελπίδας.

Είχα σήμερα τη χαρά να βρεθώ μαζί με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στη Λάρισα και να τιμήσουμε αυτή τη σημαντική ημέρα.

Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, με υγεία και οικογενειακή ευτυχία, καθώς και δύναμη στις Ένοπλες Δυνάμεις μας για τη σημαντική αποστολή που επιτελούν για την Ελλάδα».