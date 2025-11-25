Ο Eλασσόνα υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα

Ο Δήμος Ελασσόνας υποδέχεται την Ολυμπιακή Φλόγα στο πλαίσιο της Λαμπαδηδρομίας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Milano Cortina 2026», την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 12:30 στην Κεντρική Πλατεία Ελασσόνας, σε μια τελετή υψηλού συμβολισμού και ιστορικής σημασίας.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα εισέλθει στην πόλη μέσω του ειδικού οχήματος μεταφοράς της, ενώ δύο διαδοχικοί λαμπαδηδρόμοι θα την οδηγήσουν στην Κεντρική Πλατεία για την επίσημη Αφή στον Ολυμπιακό Βωμό, συνοδευόμενη από την ανάκρουση των Ολυμπιακών και των Εθνικών Ύμνων Ελλάδας και Ιταλίας.

Επίσημοι προσκεκλημένοι της διοργάνωσης είναι η κ. Elisa Santoni, Ασημένια Ολυμπιονίκης (Αθήνα 2004) και Χάλκινη Ολυμπιονίκης (Λονδίνο 2012), εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής “Milano Cortina 2026”, καθώς και ο κ. Θωμάς Τόκας, μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ελασσόνας, πολιτιστικοί σύλλογοι και σχολές χορού, ενώ η τελετή θα ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή δεκάδων μαθητών, σε μια συμβολική δράση ειρήνης και ελπίδας.

Ο Δήμος Ελασσόνας καλεί όλους τους δημότες και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική τελετή.

Μετά το πέρας της τελετής στην Κεντρική Πλατεία, την Ολυμπιακή Φλόγα θα παραλάβουν συνολικά τέσσερις διαδοχικά λαμπαδηδρόμοι, οι οποίοι, διασχίζοντας κεντρικούς δρόμους της πόλης, θα την παραδώσουν εκ νέου στο ειδικό όχημα για να συνεχίσει το ταξίδι της με τελικό προορισμό το Καλλιμάρμαρο Στάδιο.