Πάγωσαν τμήματα του Τιταρήσιου στον Τύρναβο λόγω χαμηλών θερμοκρασιών

Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν από χθες το βράδυ στην περιοχή του Τυρνάβου δημιούργησαν εντυπωσιακές αλλά και ασυνήθιστες εικόνες στον Τιταρήσιο ποταμό, γνωστό και ως Ξηριά. Το νερό πάγωσε, σχηματίζοντας στρώματα πάγου κατά μήκος της κοίτης.

Το έντονο ψύχος των τελευταίων ωρών, σε συνδυασμό με την άπνοια και την έλλειψη κίνησης του νερού, συνέβαλε στο φαινόμενο, το οποίο παρατηρείται κυρίως σε ρηχά τμήματα του ποταμού. Οι εικόνες του παγωμένου Τιταρήσιου είναι ενδεικτικές των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που σημειώθηκαν στην περιοχή, θυμίζοντας χειμωνιάτικα σκηνικά άλλων εποχών.

Παρά το εντυπωσιακό θέαμα, απαιτείται προσοχή, καθώς ο πάγος δεν είναι συμπαγής και μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνος. Το πρωί η εικόνα του ήταν έντονη αφού σύμφωνα με κατοίκους σχεδόν όλο το ποτάμι ήταν παγωμένο όμως το φαινόμενο σταδιακά υποχωρεί.

tyrnavospress.gr