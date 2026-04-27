Πάνω από 5.000 πολίτες στο “Μαζί Μια Αγκαλιά” – Η πρόληψη, η υγεία και η αλληλεγγύη στο επίκεντρο

Με εξαιρετική επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή κόσμου ολοκληρώθηκε το «Μαζί Μια Αγκαλιά» στη Λάρισα, το οποίο για πέμπτη συνεχή χρονιά επιβεβαίωσε ότι αποτελεί το μεγαλύτερο φεστιβάλ υγείας, πρόληψης και αλληλεγγύης στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός για την πόλη, αποκτώντας πλέον ευρύτερη αναγνωρισιμότητα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών, περισσότεροι από 5.000 πολίτες επισκέφθηκαν τις δράσεις του φεστιβάλ, συμμετέχοντας ενεργά σε ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και πρωτοβουλιών.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανταπόκριση του κοινού στις δράσεις πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς εκατοντάδες πολίτες υποβλήθηκαν σε δωρεάν εξετάσεις και αξιολογήσεις υγείας, όπως μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, εκτίμηση λιπιδαιμικού προφίλ και καρδιαγγειακού κινδύνου, σπιρομετρήσεις, μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης, τεστ μνήμης και γνωστικής εκτίμησης, έλεγχο ισορροπίας και πρόληψης πτώσεων, έλεγχο συνδρόμου ευθραυστότητας, εκτίμηση φλεβικής νόσου και έλεγχο παχυσαρκίας με την καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν εξειδικευμένες δράσεις για τη νόσο Alzheimer και την πρόληψη της άνοιας, για ογκολογικούς ασθενείς, καθώς και ενημερωτικές παρεμβάσεις για τη διατροφή, τον διαβήτη, την καρδιαγγειακή υγεία, την παιδική παχυσαρκία, τη σωστή χρήση φαρμάκων και την προαγωγή της δημόσιας υγείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και επιστημονικές ομιλίες ανοιχτές προς το κοινό.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των επιστημονικών φορέων και επαγγελματιών υγείας – φαρμακοποιών, ιατρών, οδοντιάτρων, παιδιάτρων – καθώς και των πανεπιστημιακών κλινικών, που ενημέρωσαν και καθοδήγησαν το κοινό με επιστημονική εγκυρότητα και υπευθυνότητα.

Σημαντική ήταν, ακόμη, η συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή της Νοσηλευτικής Σχολής και του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, ενώ κομβικός ήταν ο ρόλος της Ιατρικής Σχολής Λάρισας στον συντονισμό των πανεπιστημιακών κλινικών.

Το φεστιβάλ αποτελεί πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας και συνδιοργανώνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λαρισαίων και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν αναλυτικά οι εξής φορείς: Φαρμακοποιοί του Κόσμου, Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, Κτηνιατρικός Σύλλογος , Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης, Τμήμα Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν. Λάρισας, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, «Όραμα Ελπίδας» , Σύλλογος Θαλασσαιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Σύλλογος Νεφροπαθών, Σύλλογος Αυτισμού, Νοσηλευτική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νευρολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας, Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας, Σύλλογος Διαβήτη, Ενδοκρινολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας, Πνευμονολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας, Οφθαλμολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας, Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας, Πανθεσσαλικός Σύλλογος Αναπήρων Πολιτών, Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, Πανθεσσαλική Ένωση Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Σύλλογος Καρκινοπαθών , Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κέντρο Πρόληψης ΕΟΠΑΕ, Κοινωνικό Εθελοντικό Δίκτυο «Κανείς Μόνος», Νεανική Αρωγή – «Αγκαλιάζουμε το Παιδί» και Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα παιδιά, με τη συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών σχολείων σε οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις και βιωματικά εργαστήρια, καθώς και με πλήθος δημιουργικών δραστηριοτήτων και δράσεων ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.

Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις, χορευτικά δρώμενα, δράσεις ευεξίας, συναυλίες και μουσικές βραδιές, καθώς και αθλητικές δράσεις, μεταξύ των οποίων και ο αγώνας δρόμου «Run for Autism», που πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, ενώ σημαντική ήταν και η σύμπραξη με το Artivism for Women Festival.

Ξεχωριστή θέση είχαν οι δράσεις αλληλεγγύης, όπως η αιμοδοσία και η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών και δωρητών οργάνων.

Το «Μαζί Μια Αγκαλιά» ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της πρόληψης, της υιοθέτησης ενός υγιεινού τρόπου ζωής, της άθλησης και της διατροφής, αλλά και της ενεργούς συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της συμπερίληψης.

Το παρόν αποτελεί το πρώτο απολογιστικό δελτίο, ενώ θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων υγείας.

Δήλωση Προέδρου Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, Θάνου Κουτσούκη:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, τους εθελοντές και τους πολίτες που αγκάλιασαν το “Μαζί Μια Αγκαλιά”. Η μεγάλη συμμετοχή αποδεικνύει ότι η πρόληψη μπορεί να γίνει τρόπος ζωής.

Ο φαρμακοποιός, ως ο πιο άμεσα προσβάσιμος επιστήμονας υγείας, παραμένει δίπλα στον πολίτη, μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο αυτόνομων φαρμακείων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενισχύοντας καθημερινά την αξία της πρόληψης και της φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο.»

Σημείωση: Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες φορείς και το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στη σελίδα: www.mazimiagkalia.gr