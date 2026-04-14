Πάρτι με χορό, μουσική και βεγγαλικά στη Μπάρα Συκουρίου τη Δευτέρα του Πάσχα

Για ακόμη μία χρονιά, η περιοχή της Μπάρας στο Συκούριο του Δήμου Τεμπών μετατράπηκε τη Δευτέρα του Πάσχα σε σημείο συνάντησης της νεολαίας, φιλοξενώντας ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι με έντονο παλμό και μαζική συμμετοχή.

Νέοι από τη Λάρισα αλλά και από ολόκληρη τη Θεσσαλία βρέθηκαν στον ανοιχτό χώρο της Μπάρας, δημιουργώντας το αδιαχώρητο και δίνοντας ζωντάνια στην περιοχή με μουσική, χορό και εορταστική διάθεση.

Η εκδήλωση, που ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια ως μια αυθόρμητη πρωτοβουλία παρέας φίλων, έχει εξελιχθεί πλέον σε έναν άτυπο «θεσμό» για τη νεολαία, προσελκύοντας κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερους συμμετέχοντες.

Η Μπάρα Συκουρίου, ένας χώρος ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς στους πρόποδες του Κισσάβου, έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως τόπος διοργάνωσης πολιτιστικών και μουσικών εκδηλώσεων, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με το φυσικό τοπίο.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τη δυναμική του εγχειρήματος, με το υπαίθριο πάρτι να αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές πασχαλινές εξόδους για τη νεολαία της περιοχής, δίνοντας έναν πιο σύγχρονο και εξωστρεφή τόνο στις ημέρες των εορτών.

