Πέθανε η Λαρισαία αρχιτέκτων Εύη Μιχαήλ

Μια γνωστή Λαρισαία έφυγε σήμερα Παρασκευή από τη ζωή. Πρόκειται για την αρχιτέκτονα και ψηφιακή δημιουργό Εύη (Ευδοκία) Μιχαήλ, παντρεμένη και μητέρα ενός αγοριού.

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος την οικογένειά της και σκόρπισε θλίψη στους φίλους της.

Kηδεύεται αύριο Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας .

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Δημήτριος Μακαντάσης

Ο ΓΙΟΣ Σωτήριος Μακαντάσης

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ιωάννης και Άννα Μακαντάση

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Γεωργία Μιχαήλ και Θεοφάνης Χατζηγρίβας, Κωνσταντίνος Μακαντάσης.

ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ : Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 πμ

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

kosmoslarissa.gr