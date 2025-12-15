Πέθανε η 58χρονη εκπαιδευτικός Ανθή Νικολούλη – Σήμερα η κηδεία της

Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο της 58χρονης εκπαιδευτικού Ανθής Νικολούλη.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στη Λάρισα.

Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Τσαβές

Τα παιδιά: Κατερίνα, Ηλίας

Τα αδέλφια: Ευάγγελος – Δέσποινα Νικολούλη, Χρήστος Τσαβές

Οι γονείς: Μαρία Νικολούλη, Ηλίας – Κατερίνα Τσαβέ

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς;

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 14.30.

(*) Σε συλλυπητήριο μήνυμα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας αναφέρονται τα εξής:

“Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την πρόωρη και αδόκητη τελευτή της συναδέλφου εκπαιδευτικού, Νικολούλη Ανθής.

Η εκλιπούσα υπηρέτησε την εκπαίδευση με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο λειτούργημά της. Δίδαξε σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδας και της περιοχής μας, ενώ από το σχολικό έτος2012-2013 ανήκε στο διδακτικό προσωπικό του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, προσφέροντας πλούσιο και αξιοσημείωτο παιδαγωγικό έργο.

Κατά την εκπαιδευτική διαδρομή της διακρίθηκε για τη συνέπειατης, το ήθος και το υψηλό αίσθημα ευθύνης. Είχε στο κέντρο της προσφοράς της τους μαθητές και τις μαθήτριές της και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή από όλους, αποτελώντας λαμπρό παράδειγμα.Το εκπαιδευτικό της έργο και η στάση ζωής της αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους.Το κενό που αφήνειπίσω της είναι μεγάλο και δυσαναπλήρωτο.

Είθε η μνήμη της να είναι αιωνία…

Η εκπαιδευτική κοινότητα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά της και στους οικείους της.”

(*) Σε συλλυπητήριο ψήφισμα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας «Κων/νος Κούμας» αναφέρονται τα εξής:

“Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας «Κων/νος Κούμας» μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της εξαίρετης συναδέλφου μας

Νικολούλη Ανθής

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, για να εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια της εκλεκτής συναδέλφουκαι αποφασίζει ομόφωνα: