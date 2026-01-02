Πέθανε ο αρχαιολόγος Αθανάσιος Τζιαφάλιας – Η συμβολή του στην ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος αρχαιολόγος Αθανάσιος Τζιαφάλιας.

Στην 37χρονη πορεία του συνέδεσε το όνομά του με την ανάδειξη και αποκάλυψη του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Τα παιδιά: Στέφανος και Σεβαστή Τζιαφάλια, Αγλαΐα-Δήμητρα Τζιαφάλια και Λάρς Μπετούν

Τα εγγόνια: Παναγιώτα-Χρυσοβαλάντω, Θανάσης

Τα αδέλφια: Γιώργος και Νούλη Μόκαλη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.