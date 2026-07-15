Πέθανε ο καθηγητής και πρώην αντιδήμαρχος Ελασσόνας Χρήστος Γκουτζέλας

Έφυγε από τη ζωή ο Ελασσονίτης καθηγητής, Χρήστος Γκουτζέλας.

Ο Χρήστος Γκουτζέλας, καθηγητής Φυσικής, υπήρξε προσωπικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και στη δημόσια ζωή της επαρχίας Ελασσόνας.

Σπούδασε στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στα φοιτητικά του χρόνια διετέλεσε Πρόεδρος του τμήματος Φυσικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Ως καθηγητής υπήρξε αιρετός στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας, ενώ για πολλά χρόνια διετέλεσε γυμνασιάρχης στο ιστορικό γυμνάσιο Τσαριτσάνης και στο 1ο γυμνάσιο Ελασσόνας.

Στη δημόσια ζωή ασχολήθηκε με τα κοινά της επαρχίας Ελασσονας και εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος υπηρετώντας την επαρχία Ελασσόνας με ευαισθησία, συνέπεια και ήθος, θητεύοντας ως αντιδήμαρχος με δήμαρχο τον Χρήστο Καραγιάννη, και επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του χαρακτήρα του για κοινωνική προσφορά.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 11 π.μ στον Άγιο Σπυρίδωνα Ελασσόνος.

elassonanews.gr