Πέθανε ο Σωτήρης Παπαναστασίου παλιό στέλεχος της ΝΔ στη Λάρισα

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Παπαναστασίου, Λαρισαίος, πρώην διευθυντής της Ν.Ε. της Νέας Δημοκρατίας.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 13:00, από τον Ιερό Ναό του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας, όπου συγγενείς, φίλοι και συνοδοιπόροι είπαν το τελευταίο αντίο.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας, Ηλίας Σουφλιάς, αποχαιρέτησε τον εκλιπόντα κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο που «στήριξε με αφοσίωση και πάθος ό,τι αγαπούσε», αναφερόμενος στην οικογένειά του, το κόμμα του, την ΑΕΛ και τους φίλους του.

Ο Σωτήρης Παπαναστασίου υπηρέτησε τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα ως ενεργό μέλος, αλλά και ως διευθυντής γραφείου της Ν.Ε., με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην τοπική κομματική οργάνωση.

Στον γιο του και στους οικείους του εκφράζονται θερμά συλλυπητήρια, ενώ όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν πιστό φίλο και αφοσιωμένο άνθρωπο. «Θα μας λείψεις φίλε. Καλό κατευόδιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα.