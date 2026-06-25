Πέντε συλλήψεις και 24 τροχονομικές παραβάσεις σε αστυνομική επιχείρηση στον Τύρναβο

Aστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Τύρναβο, στο πλαίσιο αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας- παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

• ελέγχθηκαν 85 άτομα,

• ελέγχθηκαν 80 οχήματα,

• προσήχθησαν 5 άτομα,

• συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων:

2 άτομα, διότι κατελήφθησαν να προβαίνουν σε αυθαίρετη αφαίρεση ηλεκτρικής ενέργειας προς τις οικίες τους,

1 άτομο, διότι κατελήφθη να προβαίνει σε αυθαίρετη αφαίρεση ηλεκτρικής ενέργειας προς την οικία του καθώς και σε οικοδομικές εργασίες σε αυτή, χωρίς την απαιτούμενη άδεια,

1 άτομο, διότι κατελήφθη να οδηγεί Δ.Χ.Φ., ενώ του είχε αφαιρεθεί, σε προγενέστερο χρόνο, η άδειας ικανότητας οδήγησης &

1 άτομο, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, με ποινή φυλάκισης -27- μηνών, για παραβίαση περιορισμών διαμονής

• βεβαιώθηκαν 24 τροχονομικές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία.