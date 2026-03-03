Πέντε χρόνια από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021-Κάλεσμα σε συγκέντρωση από τον Δήμο Τυρνάβου

Πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 που έπληξε περιοχές των Δήμων Τυρνάβου, Ελασσόνας και Φαρκαδόνας.

Σε σχετική ανακοίνωση της δημοτικής αρχής Τυρνάβου απευθύνεται κάλεσμα σε όλους τους σεισμόπληκτους να συγκεντρωθούν το Σάββατο 7 Μαρτίου και ώρα 18.00 στα κοντέινερ του Δαμασίου.

Αναλυτικά:

“Σήμερα συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 που έπληξε το Δαμάσι και συνολικά την περιοχή των Δήμων Τυρνάβου, Ελασσόνας και Φαρκαδόνας.

Πέντε χρόνια μετά, η πραγματικότητα για δεκάδες οικογένειες παραμένει αμείλικτη. Άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε κοντέινερ, σπίτια δεν έχουν αποκατασταθεί, ζωές δεν έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα. Η «προσωρινή» λύση έγινε μόνιμη αναμονή.

Τα ποσά που εγκρίθηκαν για επισκευές και ανακατασκευές αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Οι μεγάλες ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά και στο κόστος εργασίας έχουν καταστήσει τις αποζημιώσεις ουσιαστικά ανεπαρκείς για να ολοκληρωθούν τα έργα.

Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες δεν δανειοδοτούν στην πράξη τους σεισμόπληκτους χωρίς βαριές εγγυήσεις, μετατρέποντας το δικαίωμα στη στέγη σε ατομικό βάρος και ρίσκο. Παρά τις επιμέρους βελτιώσεις στη διαδικασία, η γραφειοκρατία εξακολουθεί να επιβραδύνει την αποκατάσταση. Οι φάκελοι είναι πολλοί, οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες και οι ολοκληρωμένες αποκαταστάσεις ελάχιστες σε σχέση με το μέγεθος των αναγκών.

Στα παραπάνω προστίθεται και το ζήτημα των οικίσκων. Αντί να διασφαλίζεται η παραμονή τους μέχρι την οριστική αποκατάσταση όλων των κατοικιών, διαμορφώνεται το έδαφος για την απομάκρυνσή τους από το Δαμάσι, ενώ υπάρχουν ακόμη οικογένειες που δεν έχουν πού να επιστρέψουν.

Οι πρόσφατες διώξεις αιρετών για τη διάθεση οικίσκων σε σεισμόπληκτους δείχνουν μια επικίνδυνη κατεύθυνση: αντί να επιταχυνθεί η αποκατάσταση, στοχοποιούνται εκείνοι που, σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, έδρασαν για να μη μείνει κανείς χωρίς στέγη.

Ο Δήμος Τυρνάβου από την πρώτη στιγμή στάθηκε και στέκεται στο πλευρό των σεισμόπληκτων. Προχώρησε σε απαλλαγές και ελαφρύνσεις, στήριξε τις κοινωνικές δομές και τα σχολεία, παρενέβη επανειλημμένα προς τα αρμόδια υπουργεία για επιτάχυνση των διαδικασιών και αύξηση της χρηματοδότησης. Ωστόσο, είναι σαφές ότι ένας Δήμος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρατική ευθύνη. Η αποκατάσταση της στέγης και της ασφάλειας των πολιτών είναι υποχρέωση κράτους.

Η πείρα αυτών των πέντε χρόνων αποδεικνύει κάτι ακόμη: κάθε μικρή κατάκτηση, κάθε βελτίωση, κάθε παράταση που δόθηκε, δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από την οργάνωση και τις κινητοποιήσεις των ίδιων των σεισμόπληκτων. Όταν οι κάτοικοι πήραν την υπόθεση στα χέρια τους, υπήρξαν αποτελέσματα. Εκεί βρίσκεται η δύναμη και η ελπίδα.

Στην επέτειο των πέντε χρόνων δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. Απαιτείται πλήρης και επαρκής χρηματοδότηση με αναπροσαρμογή στα σημερινά κόστη, ουσιαστική επιτάχυνση των διαδικασιών με ενίσχυση των υπηρεσιών, καμία απομάκρυνση οικίσκου χωρίς να έχει εξασφαλιστεί αξιοπρεπής και ασφαλής μόνιμη κατοικία, και πραγματική κρατική ευθύνη χωρίς τραπεζικά εμπόδια και μετακύληση του βάρους στους πολίτες.

Πέντε χρόνια μετά τον σεισμό, η πληγή παραμένει ανοιχτή. Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους σεισμόπληκτους, να στηρίζει τον αγώνα και την οργάνωσή τους και να διεκδικεί μέχρι τέλους το αυτονόητο: το δικαίωμα όλων να ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στον τόπο τους.

Ο Δήμος Τυρνάβου και η Επιτροπή Αγώνα Σεισμόπληκτων απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους σεισμόπληκτους να συγκεντρωθούν το Σάββατο 7 Μάρτη και ώρα 18.00 στα κοντέινερ του Δαμασίου, ενώνοντας τις φωνές μας και με σύνθημα:

Κόντρα στον εμπαιγμό και την αδιαφορία,

5 χρόνια μετά το σεισμό,

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

– Πλήρεις αποζημιώσεις

– Ζωή με αξιοπρέπεια.

Θα ακολουθήσει συναυλία αλληλεγγύης.”