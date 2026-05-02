Πίεση από Κόκκαλη στην κυβέρνηση για άμεσο σχεδιασμό αντιπλημμυρικών έργων και υδατικής στρατηγικής στη Θεσσαλία

Aναφορά προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών κατέθεσε ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Βασίλης Κόκκαλης, φέρνοντας στη Βουλή κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση και την υδατική επάρκεια της Θεσσαλίας.

Η παρέμβαση βασίζεται σε επιστολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, την οποία συνυπογράφουν ο πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας και η ΕΔΥΘΕ και απευθύνεται προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης.

Στην επιστολή αναδεικνύεται η ανάγκη άμεσης λήψης στρατηγικών αποφάσεων για το μέλλον της περιοχής, με αιχμή τόσο την προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα όσο και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα. Επισημαίνεται ότι οι καθυστερήσεις στον κυβερνητικό σχεδιασμό εντείνουν την αβεβαιότητα και αυξάνουν την τρωτότητα της Θεσσαλίας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, καταγράφεται επιδείνωση της κατάστασης με αυξανόμενους κινδύνους από επαναλαμβανόμενες πλημμύρες, έντονα φαινόμενα ξηρασίας και σημαντικό υδατικό έλλειμμα, ενώ επιβαρύνονται και τα υδάτινα οικοσυστήματα. Οι εξελίξεις αυτές, σύμφωνα με την επιστολή, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο και όχι αποσπασματικό σχεδιασμό διαχείρισης των υδάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη επιτάχυνσης μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων, στην ολοκλήρωση ημιτελών υποδομών, καθώς και στην υλοποίηση έργων ταμίευσης και ορθολογικής διαχείρισης υδάτων. Κεντρικό σημείο αποτελεί η μεταφορά υδάτινων πόρων προς τη Θεσσαλία, η οποία χαρακτηρίζεται ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της αγροτικής παραγωγής και της οικονομικής βιωσιμότητας της περιοχής, με άμεσες προεκτάσεις και στην επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Όπως υπογραμμίζεται, η μη υλοποίηση των αναγκαίων έργων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τον πρωτογενή τομέα, επιβαρύνει τις τοπικές κοινωνίες και αυξάνει το κόστος αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές, υπονομεύοντας παράλληλα την αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλίας.

Με την αναφορά του κ. Κόκκαλη, ζητείται από την κυβέρνηση να ενημερώσει τη Βουλή για τον συνολικό σχεδιασμό της σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή, να παρουσιάσει σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μεγάλων έργων και ολοκλήρωσης των υποδομών, καθώς και να αποσαφηνίσει τη θέση της για τη μεταφορά νερού προς τη Θεσσαλία και τη μακροπρόθεσμη υδατική στρατηγική. Παράλληλα, τίθεται ζήτημα εξασφάλισης της αναγκαίας χρηματοδότησης και ενίσχυσης του θεσμικού συντονισμού για την άμεση προώθηση των παρεμβάσεων.