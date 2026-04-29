Πίστα δεξιοτεχνίας, πεντάλ και παιχνίδια για όλους στον Μύλο του Παππά

Μια εξαιρετικά δυναμική δράση, αυτή τη φορά στον Μύλο του Παππά, διοργανώνει ο Δήμος Λαρισαίων και το Τμήμα Αθλητισμού, στην τελική ευθεία για την υποδοχή του ΔΕΗ Tour of Hellas, στις 7 Μαΐου, στην καρδιά της Λάρισας.

Από τις 10 σήμερα το πρωί και ως τη 1 το μεσημέρι, στον προαύλιο χώρο του Μύλου θα έχει στηθεί ποδηλατική πίστα δεξιοτεχνίας HERO 2030, με παιχνίδια αφιερωμένα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, θα λειτουργούν σταθμοί δραστηριοτήτων για μαθητές σχολείων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξασκηθούν στη δεξιοτεχνία και την ασφαλή οδήγηση σε ένα οργανωμένο και εποπτευόμενο περιβάλλον, συνδυάζοντας μάθηση, άσκηση και διασκέδαση.

Να σημειωθεί ότι η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο και της επίσημης παρουσίασης των ετάπ εντός θεσσαλικού εδάφους, επίσης, σήμερα στις 12 το μεσημέρι, στον χώρο του Μύλου του Παππά.

Όλο το προηγούμενο διάστημα, μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε σειρά πρόδρομων δράσεων, που συνδυάζουν την άθληση με τη μάθηση και γνώση, το παιχνίδι με τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

«Δύο Τροχοί, Πολλές Ιδέες»

Η δράση «Δύο Τροχοί, Πολλές Ιδέες» σημείωσε μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας μικρούς και μεγάλους που συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες. Η πλατεία γέμισε ζωντάνια, δημιουργικότητα και χαμόγελα, αναδεικνύοντας το ποδήλατο ως μέσο έκφρασης, μάθησης και ψυχαγωγίας.

Τα παιδιά συμμετείχαν σε δημιουργικές κατασκευές, όπως ο σχεδιασμός κονκάρδας, γνώρισαν την ιστορία και την εξέλιξη του ποδηλάτου μέσα από διαδραστικές δράσεις, πήραν μέρος σε βιωματικά πειράματα παραγωγής ενέργειας κάνοντας πετάλι, ενώ απόλαυσαν εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας με ποδηλατικές διαδρομές.

«Μια ομάδα, ένα γήπεδο, ένα ποδήλατο»

Η δράση «Μια ομάδα, ένα γήπεδο, ένα ποδήλατο» στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς τα παιδιά του Α.Ο. Απόλλων Λάρισας, με ζωντάνια και ομαδικό πνεύμα, συμμετείχαν ενεργά στον σχηματισμό ενός μεγάλου ποδηλάτου στο γήπεδο της Φιλιππούπολης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συνεργασίας και αγάπης για τον αθλητισμό.

Η συμμετοχή τους ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην υποδοχή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, ενόψει του τερματισμού του 2ου ετάπ στην πόλη μας στις 7 Μαΐου, τον οποίο τα παιδιά περιμένουν με ενθουσιασμό.

«Όλοι ίσοι στον δρόμο – μαθαίνω και σέβομαι τον Κ.Ο.Κ.»

Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, οι μαθητές του Εν.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λάρισας συμμετείχαν σε μια καλλιτεχνική και εκπαιδευτική δράση, δημιουργώντας πινακίδες κυκλοφοριακής αγωγής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας για την οδική ασφάλεια και τη σημασία της σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς.

Η δραστηριότητα συνδύασε δημιουργικότητα και εκπαίδευση στον Κ.Ο.Κ., προωθώντας την ισότητα και την ενεργή κοινωνική συμμετοχή μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Αποτέλεσε μια αξέχαστη εμπειρία για τα παιδιά, γεμάτη ουσιαστικά μηνύματα.