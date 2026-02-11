Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας (9 Φεβρουαρίου), πραγματοποίησε εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου δασκάλου του Τυρνάβου, Αχιλλέα Τζάρτζανου.

Στο πλαίσιο αυτής, οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μέσα από το οπτικό, φωτογραφικό και ηχητικό υλικό την τεράστια συμβολή του Αχιλλέα Τζάρτζανου στα γράμματα και να συνειδητοποιήσουν ότι η γλώσσα ως “ζωντανός οργανισμός” εξελίσσεται διαρκώς.

Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε η Φιλόλογος – Νομικός, Μπεκίρη Μαρία, η οποία απηύθυνε θερμές ευχαριστίες για την συνδρομή τους, στον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Φιλολόγων ν. Λάρισας, Μάτο Αναστάσιο, στην υπεύθυνη βιβλιοθηκονόμο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Τυρνάβου και Αμπελώνα, Οικονόμου Ματίνα, στη Φιλόλογο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τυρνάβου Ντόμπρη Βασιλική και στον Γκίμα Δημήτριο.