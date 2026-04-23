Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, διοργάνωσε μια σειρά από δημιουργικές και εμπνευσμένες δράσεις, με στόχο την προώθηση της φιλαναγνωσίας και την καλλιέργεια της αγάπης για το βιβλίο στους μαθητές μαθήτριες.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, μαθητές και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πολυβραβευμένη ταινία μικρού μήκους «Τα Φανταστικά Ιπτάμενα Βιβλία του κου Μόρρις Λέσμορ», ένα έργο που αναδεικνύει με ευαισθησία τη δύναμη των βιβλίων και της αφήγησης. Η προβολή αποτέλεσε αφετηρία για συζήτηση και δημιουργική έκφραση.

Στη συνέχεια, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε διαδραστικές δραστηριότητες, κάποιοι έγραψαν συνθήματα, εμπνευσμένα από το μήνυμα της ημέρας στον διαδραστικό πίνακα, ενώ άλλοι επέλεξαν να εκφραστούν καλλιτεχνικά ζωγραφίζοντας εικόνες σχετικές με τα αγαπημένα τους βιβλία και τις ιστορίες που τους έχουν σημαδέψει.

Παράλληλα, στον χώρο της εισόδου του σχολείου λειτούργησε δανειστική βιβλιοθήκη, προσφέροντας τη δυνατότητα τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς να δανειστούν βιβλία και να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο της λογοτεχνίας.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η δράση κατά την οποία οι μαθητές σχεδίασαν και ζωγράφισαν εξώφυλλα από τα αγαπημένα τους βιβλία. Τα έργα αυτά πλαστικοποιήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε επιδαπέδιο poster στην είσοδο του σχολείου, δημιουργώντας μια πολύχρωμη κι εμπνευσμένη γωνιά, που υποδέχεται καθημερινά τη σχολική κοινότητα.

Οι δράσεις αυτές ανέδειξαν τη σημασία του παιδικού βιβλίου, ως μέσου γνώσης, φαντασίας και έκφρασης, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου απέδειξε έμπρακτα ότι το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και χαράς για όλους. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της δράσης ήταν οι Μπεκίρη Μαρ. και Μπουτσουκάκη Ιω.