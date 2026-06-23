ΠΑΕ ΑΕΛ: Οριστικό τέλος στις επαφές με τον Ζήση Στυλιανό – Kαταγγελία της συμφωνίας εμπιστευτικότητας

Η υπόθεση των επαφών μεταξύ της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και του επιχειρηματία Ζήση Στυλιανού φαίνεται να οδηγείται σε οριστικό αδιέξοδο, μετά την καταγγελία της Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας (NDA) από την πλευρά της θεσσαλικής ΠΑΕ και την ανταλλαγή ανακοινώσεων και τοποθετήσεων των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέσω δημοσιεύματος στην ιστοσελίδα formedia.gr ιδιοκτησίας του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕΛ κ. Νταβέλη, η διαπραγμάτευση αφορούσε το ενδεχόμενο μεταβίβασης των μετοχών της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, με τον κ. Στυλιανό να εκδηλώνει ενδιαφέρον για την απόκτησή τους και την ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Κεντρικό σημείο της διαφωνίας αποτέλεσε η διαδικασία παροχής οικονομικών και εταιρικών στοιχείων της ΠΑΕ στο πλαίσιο του οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence). Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ υποστηρίζει ότι είχε θέσει ως βασική προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας την προσκόμιση εγγράφων που θα αποδείκνυαν την οικονομική δυνατότητα του ενδιαφερόμενου επενδυτή να αναλάβει τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο κ. Στυλιανός έχει αναφέρει ότι η απαίτηση για συγκεκριμένες τραπεζικές εγγυήσεις δεν είχε τεθεί εξαρχής με τον τρόπο που παρουσιάζεται σήμερα και ότι η πλήρης αξιολόγηση της επένδυσης προϋποθέτει γνώση των οικονομικών δεδομένων της ΠΑΕ.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο εξώδικης δήλωσης που απέστειλε η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet στις 23 Ιουνίου 2026, η διοίκηση της ομάδας υποστηρίζει ότι η Συμφωνία Εμπιστευτικότητας, η οποία υπογράφηκε στις 20 Ιουνίου 2026, προέβλεπε συγκεκριμένες προϋποθέσεις πριν από την παροχή στοιχείων της εταιρείας. Μεταξύ αυτών, όπως αναφέρεται, ήταν η προσκόμιση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 3 εκατ. ευρώ, καθώς και εγγράφων που θα πιστοποιούσαν τη φερεγγυότητα και την ταυτότητα των εμπλεκόμενων εταιρικών σχημάτων.

Η ΠΑΕ υποστηρίζει ότι τα έγγραφα αυτά δεν προσκομίστηκαν, γεγονός που, σύμφωνα με τη θέση της, δεν επέτρεψε την έναρξη της διαδικασίας due diligence. Παράλληλα, αναφέρει ότι τραπεζικά statements ή στοιχεία λογαριασμών δεν θεωρήθηκαν επαρκή για την πιστοποίηση της δυνατότητας κάλυψης των υποχρεώσεων της εταιρείας.

Στο ίδιο εξώδικο, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet υποστηρίζει ότι υπήρξε παραβίαση όρων της συμφωνίας εμπιστευτικότητας μέσω δημόσιων τοποθετήσεων και αναφορών σε μέσα ενημέρωσης σχετικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Για τον λόγο αυτό γνωστοποίησε την καταγγελία και τη λύση της συμφωνίας.

Παράλληλα, η διοίκηση της ΠΑΕ αναφέρει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι μετασυμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, καθώς και οι προβλεπόμενες ρήτρες που αφορούν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών και την προσέγγιση προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία.

Η ΠΑΕ επισημαίνει επίσης ότι η συμφωνία προβλέπει ποινικές ρήτρες σε περίπτωση παραβίασης των όρων της, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημιώσεων εφόσον θεωρήσει ότι έχει υποστεί ζημία.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να έχουν διακοπεί, ενώ η υπόθεση μεταφέρεται πλέον στο πεδίο της νομικής αντιπαράθεσης.

Μέχρι στιγμής, η κάθε πλευρά παρουσιάζει διαφορετική προσέγγιση ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet υποστηρίζει ότι δεν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες αποδείξεις οικονομικής επάρκειας, ενώ η πλευρά του κ. Στυλιανού έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η διαδικασία και για τις προϋποθέσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκειά της.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η προοπτική συνέχισης των συζητήσεων εμφανίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον σε φάση ανοιχτής διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών και χωρίς, προς το παρόν, να διαφαίνεται περιθώριο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Τι αναφέρει το δημοσίευμα του formedia.gr:

Την ώρα που η ΑΕΛ βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της και η ανάγκη για σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ξεκάθαρες λύσεις είναι μεγαλύτερη από ποτέ, η πραγματικότητα έρχεται να διαλύσει οριστικά την εικόνα που επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από το πρόσωπο του Ζήση Στυλιανού.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επικοινωνίας που προηγήθηκε με την ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, ο κ. Στυλιανός εμφανίζεται να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του επειδή η διοίκηση της ομάδας ζήτησε αποδείξεις οικονομικής επάρκειας πριν του παραδώσει το σύνολο των οικονομικών, νομικών και φορολογικών στοιχείων της εταιρείας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τέτοια απαίτηση δεν είχε τεθεί εξαρχής και ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση προστέθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Ο ενδιαφερόμενος εμφανίζεται να ζητά εξηγήσεις από την ΠΑΕ επειδή του ζητήθηκαν αποδείξεις φερεγγυότητας, λες και η ΑΕΛ ήταν εκείνη που όφειλε να αποδείξει κάτι στον ίδιο»

Ωστόσο, σε κάθε σοβαρή επιχειρηματική διαπραγμάτευση, ιδιαίτερα όταν αφορά την παραχώρηση μιας Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις, οι κανόνες δεν τίθενται από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή. Τους καθορίζει ο ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να μεταβιβαστεί.

Και αυτό είναι το σημείο που φαίνεται πως ο κ. Στυλιανός είτε αδυνατεί είτε αρνείται να αντιληφθεί.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ δεν βρίσκεται σε θέση αναζήτησης αγοραστή με οποιοδήποτε τίμημα. Αντιθέτως, εξετάζει εάν ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος διαθέτει την πραγματική δυνατότητα να αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας, χρηματοδότησης και κάλυψης των υποχρεώσεων ενός ιστορικού ποδοσφαιρικού οργανισμού. Η διαδικασία αυτή δεν γίνεται με δηλώσεις προθέσεων, ούτε με δημόσιες τοποθετήσεις, ούτε με διαρροές στα μέσα ενημέρωσης. Γίνεται με αποδείξεις.

«Επί ημέρες κατασκευαζόταν δημόσια ένα αφήγημα περί ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος, χωρίς όμως να συνοδεύεται από τα αυτονόητα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτεί μια τόσο σοβαρή διαδικασία»

Ακόμη πιο ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, ενώ ο ίδιος εμφανίζεται να δηλώνει πρόθυμος να αναλάβει πλήρως τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ, ως απόδειξη της οικονομικής του δυνατότητας φέρεται να προτείνει την αποστολή ενός απλού τραπεζικού statement και ορισμένων εταιρικών εγγράφων. Δηλαδή εγγράφων που μπορούν να αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός λογαριασμού ή μιας εταιρικής συμμετοχής, όχι όμως την πραγματική δυνατότητα χρηματοδότησης μιας συμφωνίας τέτοιου μεγέθους και τέτοιας ευθύνης.

Η απάντηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet υπήρξε σαφής, θεσμική και απολύτως τεκμηριωμένη.

Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι η πρόσβαση στα ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας προϋποθέτει προηγουμένως την ύπαρξη αξιόπιστων αποδείξεων οικονομικής δυνατότητας. Όχι γενικών διαβεβαιώσεων. Όχι ισχυρισμών. Όχι τραπεζικών υπολοίπων αδιευκρίνιστης χρήσης. Αλλά συγκεκριμένων τραπεζικών βεβαιώσεων και εγγυήσεων που να πιστοποιούν ότι τα απαιτούμενα κεφάλαια υπάρχουν, είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων της ΠΑΕ.

«Η απάντηση της ΠΑΕ δεν περιείχε χαρακτηρισμούς. Περιείχε έγγραφα, διαδικασίες και προϋποθέσεις. Και κάπου εκεί η συζήτηση μεταφέρθηκε από τις δημόσιες διακηρύξεις στην πραγματικότητα των τραπεζικών εγγυήσεων»

Με άλλα λόγια, η ΠΑΕ ΑΕΛ ζήτησε το αυτονόητο.

Αυτό που ζητείται σε κάθε σοβαρή διαδικασία εξαγοράς, συγχώνευσης ή μεταβίβασης επιχειρηματικού σχήματος σε ολόκληρο τον κόσμο.

Proof of Funds.

Όχι Proof of Intentions.

«Ο ίδιος ο κ. Στυλιανός παραδέχεται ότι ο έλεγχος γίνεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι υποχρεώσεις που θα αναλάβει. Δηλαδή ζητά να του αποκαλυφθούν κρίσιμα στοιχεία της εταιρείας πριν αποδείξει ότι διαθέτει τη δυνατότητα να αναλάβει αυτές τις υποχρεώσεις. Ακριβώς σε αυτό το σημείο η ΠΑΕ ΑΕΛ έθεσε το αυτονόητο ερώτημα, με ποια οικονομική εγγύηση;»

Και εκεί ακριβώς φαίνεται να τερματίζεται η συγκεκριμένη υπόθεση.

Γιατί όταν μια πλευρά ζητά να αποκτήσει πρόσβαση στα οικονομικά δεδομένα μιας εταιρείας, αλλά αδυνατεί να καλύψει τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις αξιοπιστίας που τίθενται από τον ιδιοκτήτη της, τότε το ζήτημα παύει να αφορά τη διαδικασία και αρχίζει να αφορά την ουσία.

Η ουσία είναι ότι η ΑΕΛ δεν οφείλει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν ενδιαφερόμενο.

Ο ενδιαφερόμενος είναι εκείνος που οφείλει να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Και η ουσία είναι επίσης ότι οι σοβαροί επενδυτές δεν διαπραγματεύονται τους κανόνες της διαδικασίας. Τους τηρούν.

Δεν ζητούν πρώτα τα στοιχεία και μετά αποδεικνύουν τη δυνατότητά τους.

Αποδεικνύουν πρώτα τη δυνατότητά τους και μετά αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία.

Η στάση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet δεν συνιστά αδιαλλαξία. Συνιστά ευθύνη απέναντι στην ιστορία της ομάδας, στους φιλάθλους της και στο μέλλον του συλλόγου.

Γιατί όταν διακυβεύεται η επόμενη ημέρα της ΑΕΛ, δεν χωρούν εντυπώσεις.

Χωρούν μόνο αποδείξεις.

«Η επόμενη ημέρα της ΑΕΛ δεν μπορεί να στηριχθεί σε δημόσιες δηλώσεις, ούτε σε τραπεζικά υπόλοιπα που εμφανίζονται χωρίς δεσμεύσεις και εγγυήσεις. Μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ανθρώπους που αποδεικνύουν πριν μιλήσουν και όχι σε ανθρώπους που μιλούν πριν αποδείξουν. Και αυτό ακριβώς ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet προς κάθε κατεύθυνση»

Όταν το «Proof of Funds» έγινε σημείο μηδέν της διαπραγμάτευσης

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταματά μόνο στο ζήτημα της οικονομικής επάρκειας και των τραπεζικών εγγυήσεων. Σύμφωνα με έγγραφο εξώδικης δήλωσης – πρόσκλησης – καταγγελίας που απέστειλε σήμερα 23 Ιουνίου 2026 η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet προς τον Ζήση Στυλιανό, η διοίκηση της ομάδας προχώρησε πλέον και επίσημα στην καταγγελία της μεταξύ τους Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας (NDA), βάζοντας οριστικό τέλος στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Στο εξώδικο αναφέρεται ότι η συμφωνία εμπιστευτικότητας είχε υπογραφεί στις 20 Ιουνίου 2026 με σκοπό τη διερεύνηση της ενδεχόμενης μεταβίβασης της ΠΑΕ ΑΕΛ. Παράλληλα, η ΠΑΕ υποστηρίζει ότι είχε καταστήσει σαφές εξαρχής πως προϋπόθεση για την αποστολή οποιουδήποτε οικονομικού ή εταιρικού στοιχείου αποτελούσε η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τραπέζης (Bank Guarantee Letter) ύψους 3.000.000 ευρώ υπέρ της ομάδας, ως κάλυψη των οικονομικών της υποχρεώσεων.

Σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο του εξωδίκου, η διοίκηση της ΠΑΕ υπενθυμίζει ότι η σκοπούμενη συναλλαγή αφορούσε τη δωρεάν παραχώρηση των μετοχών της εταιρείας, με μοναδική υποχρέωση του ενδιαφερόμενου την καθολική ανάληψη και αποπληρωμή των χρεών και των υποχρεώσεων της ΠΑΕ. Για τον λόγο αυτό, όπως επισημαίνεται, είχε τεθεί από την αρχή των συζητήσεων ως αναγκαία προϋπόθεση η προσκόμιση δεσμευτικής τραπεζικής εγγύησης για την κάλυψη των υποχρεώσεων αυτών.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet υποστηρίζει επίσης ότι ουδέποτε της προσκομίστηκαν τα έγγραφα που θεωρούσε απαραίτητα για την πιστοποίηση της φερεγγυότητας του ενδιαφερόμενου επενδυτή. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ζητήθηκαν επίσημη τραπεζική βεβαίωση (Bank Comfort Letter ή RWA) που να δεσμεύει συγκεκριμένα κεφάλαια αποκλειστικά για τις ανάγκες της ΠΑΕ ΑΕΛ, καθώς και τα πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας μέσω της οποίας εμφανιζόταν η επενδυτική πρόταση, συνοδευόμενα από πιστοποίηση του τελικού πραγματικού δικαιούχου (Ultimate Beneficial Owner – UBO).

Κατά την ΠΑΕ, η μη προσκόμιση των συγκεκριμένων εγγράφων καθιστούσε αδύνατη την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας οικονομικού και νομικού ελέγχου (Due Diligence), ενώ οι αναφορές σε απλά τραπεζικά υπόλοιπα ή κινήσεις λογαριασμών δεν μπορούσαν να θεωρηθούν επαρκείς αποδείξεις οικονομικής δυνατότητας για μια συναλλαγή τέτοιου μεγέθους.

Την ίδια στιγμή, στο εξώδικο διατυπώνονται και σοβαρές αιτιάσεις περί παραβίασης της ίδιας της Συμφωνίας Εμπιστευτικότητας. Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet υποστηρίζει ότι στις 22 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκαν δημόσιες δηλώσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέσω των οποίων αποκαλύφθηκε η ύπαρξη των διαπραγματεύσεων και κοινοποιήθηκαν στοιχεία που η διοίκηση θεωρεί εμπιστευτικά. Για τον λόγο αυτό αναφέρει ότι ενεργοποιούνται οι σχετικές συμβατικές πρόνοιες της συμφωνίας και προχώρησε στην άμεση καταγγελία και λύση του NDA.

Στο ίδιο έγγραφο γίνεται αναφορά και σε δημόσιους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στον κ. Στυλιανό σχετικά με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, τους οποίους η εταιρεία χαρακτηρίζει αναληθείς και δυσφημιστικούς, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμη ενέργεια προς προστασία της τιμής και της υπόληψης του θιγόμενου προσώπου.

Μετά την καταγγελία της συμφωνίας, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι μετασυμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Όπως αναφέρεται, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τις διαπραγματεύσεις, ενώ προβλέπεται και απαγόρευση προσέγγισης ποδοσφαιριστών, προπονητών, στελεχών, χορηγών, εργαζομένων και μετόχων της ομάδας. Επιπλέον, γίνεται επίκληση της λεγόμενης ρήτρας standstill, σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αυτόνομη προσπάθεια απόκτησης μετοχών ή ελέγχου της ΠΑΕ εκτός της συγκεκριμένης διαδικασίας που πλέον έχει τερματιστεί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις οικονομικές συνέπειες ενδεχόμενης παραβίασης των όρων της συμφωνίας. Η ΠΑΕ αναφέρει ότι η σύμβαση προβλέπει ποινική ρήτρα ύψους 200.000 ευρώ για κάθε μεμονωμένη παράβαση που αφορά διαρροές, δημόσιες δηλώσεις ή αναρτήσεις σχετικές με την ΠΑΕ και τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, με παράλληλη επιφύλαξη για αναζήτηση πρόσθετων αποζημιώσεων σε περίπτωση που προκληθεί περαιτέρω ζημία στην ομάδα.

Με τα νέα αυτά δεδομένα, η υπόθεση φαίνεται να έχει μεταφερθεί πλέον από το επίπεδο των διερευνητικών επαφών στο επίπεδο της ανοιχτής νομικής αντιπαράθεσης. Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet θεωρεί ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να προσκομιστούν οι αποδείξεις οικονομικής επάρκειας που ζητούσε εξαρχής, ενώ παράλληλα επικαλείται παραβίαση των όρων εμπιστευτικότητας που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Έτσι, τουλάχιστον με βάση τη θέση της ΠΑΕ, το συγκεκριμένο πλαίσιο των συζητήσεων θεωρείται εκτός πραγματικότητας καθιστώντας το αδιανόητο και οριστικό παρελθόν

larissaction.gr