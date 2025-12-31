Παιδικά χαμόγελα και ευχές για το νέο έτος στη γιορτή της ΔΕΥΑΛ (φωτο)

«Η ΔΕΥΑ Λάρισας είναι η καλύτερη στη χώρα. Και αυτό πιστώνεται διαχρονικά και πάνω απ’ όλα σε εσάς, τους ανθρώπους της, διοικήσεις και εργαζομένους», τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης, κ.Θανάσης Μαμάκος, στη γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΛ, νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι.

Η αίθουσα εκδηλώσεων πλημμύρισε με φωνές και χαμόγελα των παιδιών των εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης, που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση που έχει γίνει θεσμός, κατά τη διάρκεια των εορτών, με τον κ. Μαμάκο, τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, κ. Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο και τον Πρόεδρο των εργαζομένων, κ. Αχιλλέα Μητράκο, να μοιράζουν δώρα και να ανταλλάσσουν ευχές για το νέο έτος.

«Σας ευχαριστώ για την προσφορά και το έργο σας, αφήνουμε πίσω μας τις δυσκολίες των δύο προηγούμενων ετών, με κάποιες αλλαγές που γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πίσω από κάθε επιχείρηση, πίσω από κάθε οργανισμό είναι οι άνθρωποι και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και τη συνέπειά σας, όλο το προηγούμενο διάστημα», τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, απευθυνόμενος σε στελέχη και εργαζομένους.

Στην προσφορά και το έργο των εργαζομένων της ΔΕΥΑΛ αναφέρθηκε και ο Αντιπρόεδρος, κ. Αργυρόπουλος, τονίζοντας τις δυνατές, στενές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων της Δημοτικής Επιχείρησης.

Η καθιερωμένη γιορτή έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο, με τα δώρα που μοιράστηκαν στα παιδιά των εργαζομένων της ΔΕΥΑ Λάρισας.