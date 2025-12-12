Ακυρώθηκε το Christmas Bubble Show στο Fashion City Outlet

Το Fashion City Outlet ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη χριστουγεννιάτικη παράσταση Christmas Bubble Show, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, ακυρώνεται λόγω απρόβλεπτων εξωτερικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της δράσης.

Οι υπόλοιπες χριστουγεννιάτικες δράσεις του εμπορικού κέντρου, συμπεριλαμβανομένων των Easy Bake Live Cooking Sessions και της παιδικής δραστηριότητας του Σ.Α.Ε.Κ. «ΟΜΗΡΟΣ», πραγματοποιούνται κανονικά.

Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» για να συνεχίσουμε μαζί τη γιορτινή εμπειρία.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr