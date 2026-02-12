Παιδικός ποδηλατικός αγώνας στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Χαμόγελα, συμμετοχή και αγάπη για το ποδήλατο

Ξεχωριστή θέση στο πλαίσιο της ημερίδας «Άνθρωπος και ποδήλατο – Δύο μηχανές, μία φιλοσοφία» είχε ο παιδικός ποδηλατικός αγώνας, που πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή παιδιών ηλικίας 10–14 ετών.

Τα παιδιά έδωσαν το δικό τους ραντεβού με το ποδήλατο, συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε κυκλική διαδρομή και απόλαυσαν μια δράση αφιερωμένη στη χαρά της κίνησης, την ασφάλεια και τη σωστή αθλητική συμπεριφορά.



Ο αγώνας είχε καθαρά εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, χωρίς αγωνιστική κατάταξη, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή και όχι στη διάκριση.

Η επιτυχία της δράσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη στήριξη των χορηγών του παιδικού ποδηλατικού αγώνα: ΘΕΣγαλα – Χορηγός Ασβεστίου & Ενέργειας, MelissaΚίκιζας – Χορηγός Διατροφής, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ – Χορηγός Ενυδάτωσης, IntercommFoods- Χορηγός Φρουτοενέργειας, Χαλβαδοποιία Όλυμπος Αφοί Παπαγιάννη – Χορηγός Φυσικής Ενέργειας!!

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται και στα μέλη του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Ιωαννίνων για τη σημαντική συμβολή τους στην οργάνωση και την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στην άσκηση και τον αθλητισμό, με έμφαση στην υγεία, την ασφάλεια και τη χαρά της συμμετοχής.