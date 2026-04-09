Πανελλήνια διάκριση Λαρισαίου μαθητή στη Φιλοσοφία

Νέα σημαντική διάκριση για το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Λάρισας καθώς ο μαθητής της Β΄ τάξεως του σχολείου Μιχάλης Μουλάς στη τελική φάση των 15 finalist μαθητών/-τριών του 15ου πανελλαδικού διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου κατετάγη 4ος κερδίζοντας «Επαινο Αριστείας».

Μετά από μια έντονα ανταγωνιστικήδιαγωνιστική διαδικασία στα τέλη Μαρτίου,στην οποία συμμετείχαν 442 μαθητές Γενικών Λυκείων (δημοσίων και ιδιωτικών) από 70 σχολεία της χώρας, με θέμα εστιασμένο στο πεδίο περί Έρωτος, για τη τελική φάση προκρίθηκαν 15οι οποίοι την περασμένη Παρασκευή, 3 Απριλίου διαγωνίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι και ο επιστημονικός φορέας του Διαγωνισμού.Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί μια πολύτιμη εμπειρία για τους μαθητές, καθώς καλλιεργεί τη σκέψη, τον διάλογο και την αγάπη για τη φιλοσοφία.

Την Κυριακή 5 Απριλίου 2026 συνήλθε στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή, ως Επιτροπή Αξιολόγησης για την τελική φάση του Διαγωνισμού, με Συντονιστή τον Μιχαήλ Παρούση, καθηγητή του Τμήματος, για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και την απονομή των βραβείων και λοιπών διακρίσεων, και ανεκοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών, βάσει των οποίων ο Μιχ. Μουλάς κατατάσσεται στη 4η θέση πανελλαδικώς κερδίζοντας το «Επαινο Αριστείας» (αναλυτικά τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Προτύπου ΓΕΛ Λάρισας: https://lyk-prot-lar.lar.sch.gr )

* Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή συγχαίρει τις μαθήτριες και τους μαθητές που συναγωνίστηκαν τίμια και διακρίθηκαν στον στίβο της φιλοσοφίας, τις καθηγήτριες και τους καθηγητές τους, που τους οδήγησαν σε αυτήν την επιτυχία, και τους γονείς τους, που προετοίμασαν αυτές τις επιδόσεις. Επίσης, ο Διευθυντής του Προτύπου ΓΕΛ Λάρισας Δρ. Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος και ο Σύλλογος Διδασκόντων/-ουσών του σχολείου συγχαίρουν το μαθητή Μιχάλη Μουλά για τη μεγάλη του διάκριση και του εύχονται πάντα επιτυχίες.