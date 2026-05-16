Πανελλαδική διάκριση για το Πρότυπο ΓΕΛ Λάρισας – Μέγας χορηγός η “Εxalco S.A.”

Nέα, μεγάλη διάκριση για το Πρότυπο Γενικό Λύκειο της πόλης μας το οποίο κατετάγη στη 2η θέση πανελλαδικά των μαθητικών «start-ups 2026» στι θεματικό τομέα «Βιώσιμη Ανάπτυξη» κερδίζοντας το Eιδικό Βραβείο «Οδυσσέας Κυριακόπουλος», στο πλαίσιο του 21ου πανελλαδικού, τελικού διαγωνισμού «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026».

Τον διαγωνισμό διοργάνωσε, με την έγκριση του Υπ. Παιδείας, ο Oργανισμός εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας “Junior Achievement Greece” (J.A. Greece). Μέγας χορηγός και σ΄αυτή τη προσπάθεια του σχολείου η γνωστή Λαρισινή βιομηχανία Αλουμινίου «Exalco S.A.».

Πρωταγωνιστές στην σημαντική αυτή διάκριση που πέτυχε το Πρότυπο ΓΕΛ ήταν οι μαθητές της Α΄ τάξεως υπό την καθοδήγηση της οικονομολόγου καθηγήτριας του σχολείου κ. Ουρανίας Βαϊρακτάρη. Σημειωτέον ότι το Βραβείο που κέρδισε το σχολείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαλθο 1.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση», που υλοποιείται σε σχολεία της B/θμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί μια διεθνώς αναγνωρισμένη εκπαιδευτική δράση που βασίζεται στη φιλοσοφία της «εκμάθησης μέσα από την πράξη». Η μαθητική ομάδα του Προτύπου ΓΕΛ Λάρισας, ανέπτυξε την ιδέα «Aqua 0, Zero Waste», ένα προηγμένο σύστημα έξυπνης και βιώσιμης διαχείρισης νερού, σχεδιασμένο για εφαρμογή τόσο σε οικιακό όσο και σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και συνεχή ανάλυση δεδομένων, το σύστημα βελτιστοποιεί την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση γκρίζου νερού, μειώνοντας ουσιαστικά την κατανάλωση και τη σπατάλη. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην προστασία των υδατικών πόρων και προωθεί ένα σύγχρονο πρότυπο περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και βιώσιμης διαχείρισης.

* O Διευθυντής του Προτύπου ΓΕΛ δρ Χάρης Ανδρεόπουλος και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς τους χορηγούς που στήριξαν την προσπάθεια της μαθητικής ομάδας: τον Μεγάλο Χορηγό EXALCO S.A., τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ως επιστημονικό συνεργάτη, καθώς και το Πάρκο Καινοτομίας “JOIST Innovation Park”, την Εταιρεία Τεχνολογίας “Code4thought” και την εταιρεία κινητικής τηλεφωνίας “ΓΕΡΜΑΝΟΣ Φαρκαδόνας – Αλεξανδρής Νικόλαος”, αλλά και τους γονείς των μαθητών που στάθηκαν αρωγοί.