Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Η κυβέρνηση κρατά κλειστούς τους δρόμους

Να ληφθούν μέτρα για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα μπλόκα καλούν την κυβέρνηση οι αγρότες.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καταγγέλλει την κυβέρνηση για «συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας» των πολιτών και συκοφάντησης του αγροτικού αγώνα.

«Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε όμηρο και τον αγρότη σε εχθρό. Υπάρχει λύση και η κυβέρνηση την αγνοεί: Μέσω της Αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας. Αντί όμως για συνεννόηση, η κυβέρνηση επιλέγει τον αυταρχισμό» σημειώνει.