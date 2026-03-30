Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 8,8 εκατ. ευρώ από την κρατική χρηματοδότηση για το 2026

Την πρώτη τακτική επιχορήγηση των Πανεπιστημίων για το οικονομικό έτος 2026, συνολικού ύψους 119.835.000 ευρώ, υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η χρηματοδότηση αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και κατανέμεται, σύμφωνα με το esos.gr, σε 24 ιδρύματα, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα μεγαλύτερα ποσά κατευθύνονται στα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας, με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών να λαμβάνει 14,57 εκατ. ευρώ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να ακολουθεί με 14,05 εκατ. ευρώ.

Υψηλές επιχορηγήσεις καταγράφονται επίσης για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (8,89 εκατ. ευρώ) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (8,80 εκατ. ευρώ), ενώ σημαντική είναι και η χρηματοδότηση του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (7,67 εκατ. ευρώ).

Στη μεσαία κατηγορία κινούνται ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (6,71 εκατ. ευρώ), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (6,56 εκατ. ευρώ) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (5,52 εκατ. ευρώ).

Αντίθετα, χαμηλότερα ποσά –κάτω των 2 εκατ. ευρώ– λαμβάνουν μικρότερα ή πιο εξειδικευμένα ιδρύματα, όπως το Πάντειο Πανεπιστήμιο (1,94 εκατ. ευρώ), το Πολυτεχνείο Κρήτης (1,70 εκατ. ευρώ) και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (1,05 εκατ. ευρώ), ενώ η ΑΣΠΑΙΤΕ λαμβάνει 790 χιλ. ευρώ.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, η οποία δεν εντάσσεται στον ίδιο αλγόριθμο κατανομής λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της και χρηματοδοτείται με 1,035 εκατ. ευρώ.