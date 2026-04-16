Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Λαρίσης

Μέσα στη χαρά της Αναστάσεως πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Αποστόλου Θωμά Λαρίσης.
Το πρόγραμμα των Ακολουθιών έχει ως εξής:
- Σάββατο 18 Απριλίου, στις 6:30 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος.
- Κυριακή 19 Απριλίου, το πρωί: Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου.
- Κυριακή 19 Απριλίου, στις 5.00 μ.μ.: Μεθεόρτιος Εσπερινός, η Παράκληση του Αγίου Αποστόλου Θωμά, η Λιτανεία και το Ύψωμα του Αγίου.
- Κυριακή 19 Απριλίου, στις 9.00 μ.μ.: Ιερά Αγρυπνία