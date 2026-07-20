Πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης

Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, μνήμη της Αγίας ενδόξου Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο, που βρίσκεται κάτωθεν του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης, σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

· Το Σάββατο 25 Ιουλίου, το πρωί, θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άννης

Το απόγευμα, στις 7.00 μ.μ., θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος

· Την Κυριακή 26 Ιουλίου, το πρωί, θα ψαλεί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Πανηγυρική Θ. Λειτουργία και η Ακολουθία του Υψώματος της Αγίας Παρασκευής

Το απόγευμα, στις 7.30μ.μ., ο μεθέορτος Εσπερινός, η Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος, και η Ιερά Παράκληση της Αγίας Παρασκευής

Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο των ιερών και χαριτοβρύτων λειψάνων της Αγίας Παρασκευής της Αθληφόρου και του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού

Το Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής θα είναι ανοικτό καθ΄ όλη τη διάρκεια της Ι. Πανηγύρεως