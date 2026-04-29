Πανόραμα εκδηλώσεων με επίκεντρο το 4ο Ιπποκράτειο Συνέδριο και πλήθος δράσεων

Με ένα πανόραμα εκδηλώσεων, επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, ανοίγει τις πύλες της η διοργάνωση «Ιπποκράτης: Ζώντας την κληρονομιά», μια σύμπραξη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον Δήμο Λαρισαίων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και επιστημονικούς φορείς, από τις 7 ως και τις 9 Μαΐου, στη Λάρισα.

Οι στόχοι και το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκαν σε συνέντευξη Τύπου που παρατέθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στη συνέντευξη Τύπου μίλησαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ.Δημήτρης Κουρέτας, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής, κ.Αριστείδης Ζιμπής, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ.Θωμάς Ρετσιάνης, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κ.Ντίνος Γιαννακόπουλος, ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, κ.Αθανάσιος Κουτσούκης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα», κ.Ρίζος Χαλιαμπάλιας.

Αφήγημα για την πόλη

«Ο Δήμος Λαρισαίων επενδύει με συνέπεια και σχέδιο σε ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο αφήγημα για την πόλη: “Ιπποκράτης. Ζώντας την κληρονομιά”.

Για εμάς στη Λάρισα, η σχέση με τον Ιπποκράτη ξεπερνά τους συμβολισμούς και γίνεται στρατηγική επιλογή. Είναι η βάση πάνω στην οποία θέλουμε να χτίσουμε την ταυτότητα της πόλης μας τα επόμενα χρόνια», τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, υπογραμμίζοντας την ιδιαιτερότητα και τις προτεραιότητες της φετινής διοργάνωσης, με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού, ετήσιου πλαισίου δράσεων, που αγκαλιάζει όλη την πόλη.

Συντονισμός και συνεργασία

«Το Τμήμα Ιατρικής, από την πρώτη στιγμή ενστερνίστηκε, συντονίστηκε και συνεργάστηκε με το όραμα του Δήμου Λαρισαίων για αυτό το μεγάλο γεγονός, “Ιπποκράτης: Ζώντας την κληρονομιά”», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αριστείδης Ζιμπής, αναλύοντας το πρόγραμμα του συνεδρίου.

«Οργανώσαμε από πολύ νωρίς το 4ο Ιπποκράτειο Συνέδριο και δουλεύουμε μαζί με τον Δήμο Λαρισαίων από τον Σεπτέμβριο. Είχαμε μια πορεία κορύφωσης προς τον Ιπποκράτη με τις Ιπποκρατικές περιπλανήσεις που ήταν δράσεις του Τμήματος Ιατρικής για την ενημέρωση του κοινού σε διάφορα θέματα υγείας που απασχολούν τον Λαρισαίο πολίτη

Η Λάρισα είναι η πόλη του Ιπποκράτη

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μαζί με τον Δήμο Λαρισαίων και την Ιατρική Σχολή όπως και τους υπόλοιπους φορείς συμμετέχουμε στη διοργάνωση του 4ου Ιπποκράτειου Συνεδρίου», πρόσθεσε από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

«Αυτά που είπε ο Ιπποκράτης και τα οποία οι άνθρωποι τα είχαν ξεχάσει σιγά-σιγά τις τελευταίες δεκαετίες αρχίζουν να τα ξαναθυμούνται. Πρέπει να ξαναβρούμε αυτά που έλεγε ο Ιπποκράτης και τα οποία ήταν και η βάση της υγείας εδώ και μερικές χιλιάδες χρόνια», πρόσθεσε ο κ. Κουρέτας αναφορικά με το κεντρικό θέμα του 4ου συνεδρίου.

«Η Λάρισα έχει πολλούς λόγους να είναι περήφανη κι ένα από αυτά είναι είναι το γεγονός ότι είναι η πόλη του Ιπποκράτη και πρέπει εμείς να την στηρίζουμε και να την κάνουμε γνωστή παντού».

Ο Ιπποκράτης ακτινοβολεί στους αιώνες

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Θωμάς Ρετσιάνης, ξεκινώντας την τοποθέτησή του αναφέροντας ότι «ο Ιπποκράτης είναι ένα πρόσωπο που ακτινοβολεί με το έργο του και τα διδάγματά του στους αιώνες, στους τόπους, στους χρόνους, σε όλες τις εποχές, τους τόπους και χρόνους».

Ενώ συνέχισε λέγοντας ότι «η Λάρισα είναι μια πόλη η οποία έχει το μοναδικό προνόμιο ο Ιπποκράτης να έχει ζήσει, διδάξει, θεραπεύσει, αλλά και να πεθάνει εδώ. Η πόλη μας έχει πάλι το προνόμιο να έχει μια μεγάλη, εξαιρετική Ιατρική Σχολή. Έχει το προνόμιο να έχει μια αδιάκοπη ιστορία χρόνων, η οποία συνδέει όλο τον πολιτισμό με αυτά τα διδάγματα του αρχαίου προγόνου μας. Είναι η πόλη που συνδέεται κατ’ εξοχήν με τη διατροφή, με την πρωτογενή παραγωγή, με τον τρόπο που μπορούμε να ζούμε, με υγεία και αρμονία με το περιβάλλον μας. Οπότε έχουμε όλα τα προνόμια, αλλά και την υποχρέωση όχι μόνο να τιμούμε και να θυμόμαστε, αλλά να συνεχίσουμε αυτή την κληρονομιά, να την ενισχύουμε και την ακτινοβολία αυτή να την ζούμε σήμερα και να την προσφέρουμε για το αύριο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», κατέληξε.

Συμμετοχή και ευαισθητοποίηση

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Ντίνος Γιαννακόπουλος, τόνισε ότι «είναι μια καλή ευκαιρία να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν κυρίως γύρω από θέματα πρόληψης, με κεντρικό θέμα την «Πρόληψη της Παχυσαρκίας: Μύθοι και αλήθειες».

“Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν”, είναι μια ρήση του Ιπποκράτη που παίρνει σάρκα και οστά, γιατί μαζί με την έγκαιρη διάγνωση και έγκαιρη έναρξη της θεραπείας μπορεί να σωθεί μια ζωή. Με αυτά λοιπόν καλούμε όλο το κοινό να παρακολουθήσει τις πλούσιες δράσεις καθώς και το Επιστημονικό 4ο Ιπποκράτειο Συνέδριο».

Συνεργασία με όλους τους φορείς

Ο πρόεδρος του Συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα», Ρίζος Χαλιαμπάλιας, υπενθύμισε στο κοινό ότι «από το ξεκίνημα του συλλόγου μας, εκτός από το έργο μας επιδιώξαμε τη συνεργασία με τους φορείς και καλούμε όλο το κοινό της πόλης να παρακολουθήσει τις δράσεις του Ιπποκράτειου Συνεδρίου».

Τέλος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Θάνος Κουτσούκης ανέφερε ότι, «αποτελεί ιδιαίτερη τιμή που φέτος για πρώτη φορά θα συμμετέχουμε περισσότερο ενεργά στο Ιπποκράτειο Συνέδριο και ενώνουμε με αυτόν τον τρόπο κι εμείς τις δυνάμεις μας με τους υπόλοιπους επιστήμονες υγείας, κάτω από την σκέπη της Ιατρικής Σχολής. Είναι ευθύνη μας να αναδεικνύουμε το έργο του μεγάλου προγόνου μας, του Ιπποκράτη, που έζησε και δημιούργησε εδώ. Ελπίζω να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για να έχει μεγαλύτερη επιτυχία και ακόμη μεγαλύτερη προβολή το φετινό συνέδριο».

Περίγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων

Το 4ο Ιπποκράτειο Συνέδριο θα έχει 5 άξονες.

Θα έχει ένα επιστημονικό πρόγραμμα όπου την Πέμπτη 7 Μαΐου θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο Ιπποκράτης στη Βιόπολη, όπου θα ανακοινωθεί ό,τι νεότερο υπάρχει στο θέμα της παχυσαρκίας ως νόσος και θα προσεγγιστεί από όλες τις επιστημονικές πλευρές, όλες τις ειδικότητες, με υψηλού επιπέδου ομιλίες.

Στη συνέχεια, Παρασκευή και Σάββατο, μεταφερόμαστε στο κτίριο Κατσίγρα και πάλι με διαλέξεις, αλλά αυτές θα είναι ανοιχτές στο κοινό. Επιλέξαμε να πραγματοποιηθούν στο κέντρο της πόλης για να είναι εύκολα προσβάσιμες από Λαρισαίο πολίτη και θα δώσουν φως σε ένα δίπτυχο: «Μύθοι και Αλήθειες για την παχυσαρκία».

Οι δράσεις για το κοινό θα διεξαχθούν στον Ιπποκράτειο Τόπο.

Με τη συμμετοχή και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα γίνουν σωματομετρικοί έλεγχοι σε παιδιά και εφήβους, θα παρουσιαστεί το πρότυπο κυλικείο, θα γίνει προληπτικός έλεγχος όρασης, ενώ με τη συμβολή του Φαρμακευτικού Συλλόγου θα γίνει φαρμακοεπαγρύπνηση.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί μία δράση με διαδραστικά παιχνίδια που θα αποκτηθούν εκεί καλές συνήθειες και τέλος, την Πέμπτη το πρωί θα γίνει αναβίωση μιας αρχαίας συνταγής, του Ιπποκράτειου Ζωμού, όπου παρασκευαστεί και θα προσφερθεί στους μαθητές και στο κοινό που θα έχουμε την Πέμπτη το πρωί.

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Ιπποκράτης στη Λάρισα» έχει οργανωθεί μαθητικός καλλιτεχνικός διαγωνισμός στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με θέμα του διαγωνισμού «Σώμα σε ισορροπία: από τον Ιπποκράτη στην παιδική εφηβική παχυσαρκία σήμερα».

Έχουμε επίσης μια εικαστική έκθεση στο κτίριο Κατσίγρα που έχει τίτλο «Τέχνη Ιατρική» και αφορά τον Ιπποκράτη, τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα στις 4 Μαΐου και θα είναι για ένα μήνα ανοικτή για το κοινό.

Την Παρασκευή 8 Μαΐου έξω από το κτίριο Κατσίγρα με τη Φιλαρμονική και το Σάββατο 9 Μαΐου ένα σύνολο Πνευστών και Μπαλέτο στο Ωδείο, όπου μετά τις απονομές θα γίνει και η τελετή λήξης του συνεδρίου.