Παπαλιάγκας από το Δομένικο: «100% αποζημίωση τώρα – Κινδυνεύει να χαθεί και η παραγωγή του 2027»

Το Δομένικο και τις αγροτικές εκτάσεις που επλήγησαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα επισκέφθηκε ο αναπληρωτής τομεάρχης Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, κ. Θωμάς Παπαλιάγκας.

Ο κ. Παπαλιάγκας συνομίλησε με κατοίκους και παραγωγούς, άκουσε τις αγωνίες τους και πραγματοποίησε αυτοψία σε καλλιέργειες, διαπιστώνοντας από κοντά το μέγεθος της καταστροφής που έχει υποστεί μία από τις πλέον παραγωγικές περιοχές της επαρχίας Ελασσόνας.

Η χαλαζόπτωση της 24ης Ιουλίου έπληξε για περίπου μισή ώρα την ευρύτερη περιοχή, με το Δομένικο, το Δαμάσι, τον Ευαγγελισμό, το Κεφαλόβρυσο, το Παλαιόκαστρο, τη Μαγούλα και το Αμούρι να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων. Οι ζημιές αφορούν δενδρώδεις και αροτραίες καλλιέργειες, αλλά και το ίδιο το φυτικό κεφάλαιο, ενώ στην ευρύτερη ζώνη καταγράφηκαν πλήγματα σε αχλαδιές, αμυγδαλιές, ελιές, αμπέλια, βαμβάκι, καλαμπόκι, μηδική, καπνά και φιστικιές.

Στο Δομένικο, σύμφωνα με την εικόνα που μετέφεραν οι παραγωγοί και διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία, η φετινή παραγωγή έχει σε πολλές περιπτώσεις καταστραφεί ολοκληρωτικά. Το χωριό είχε δεχθεί σοβαρό πλήγμα από χαλαζόπτωση και τον περασμένο Απρίλιο, όταν χαλάζι μεγέθους φουντουκιού κάλυψε μέσα σε λίγα λεπτά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, ενώ νέα καιρικά φαινόμενα έπληξαν επανειλημμένα την περιοχή της Ελασσόνας κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ζημιά στα δέντρα. Σε πολλά κλαδιά έχουν καταστραφεί οι καρποφόροι οφθαλμοί, γεγονός που περιορίζει δραστικά τις δυνατότητες βλάστησης και καρποφορίας για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με την απώλεια του φετινού εισοδήματος και με την προοπτική μιας ακόμη χρονιάς χωρίς επαρκή και οικονομικά βιώσιμη παραγωγή.

Ο κ. Παπαλιάγκας ζήτησε την άμεση ολοκλήρωση των εκτιμήσεων από τον ΕΛΓΑ και την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της πραγματικής ζημιάς για το Δομένικο και τις υπόλοιπες πληγείσες περιοχές, όπως το Δαμάσι. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι απαιτείται ειδική πρόβλεψη για την απώλεια παραγωγής του 2027 και για τη ζημιά που έχει προκληθεί στο φυτικό κεφάλαιο.

Σε δήλωσή του ο κ. Θωμάς Παπαλιάγκας ανέφερε: «Η εικόνα που αντικρίσαμε στο Δομένικο είναι συντριπτική. Σε πολλές καλλιέργειες η φετινή παραγωγή έχει χαθεί ολοκληρωτικά, ενώ σοβαρότατη είναι και η ζημιά στα ίδια τα δέντρα. Οι κατεστραμμένοι καρποφόροι οφθαλμοί σημαίνουν ότι αρκετοί παραγωγοί κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ουσιαστικό εισόδημα και το 2027.

Η πολιτεία και ο ΕΛΓΑ οφείλουν να κινηθούν ταχύτατα. Οι αγρότες του Δομενίκου, του Δαμασίου και όλων των πληγέντων χωριών πρέπει να αποζημιωθούν στο 100% για τη φετινή καταστροφή, με εκτιμήσεις που θα ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα των χωραφιών. Χρειάζεται, επίσης, ειδικό πρόγραμμα για τη ζημιά στο φυτικό κεφάλαιο και για την παραγωγή που θα χαθεί την επόμενη χρονιά.

Το μαρτυρικό Δομένικο είναι ένα δυναμικό και παραγωγικό χωριό. Οι άνθρωποί του ζητούν να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν τη γη τους. Η στήριξή τους πρέπει να είναι άμεση, πλήρης και ουσιαστική».