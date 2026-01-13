Παπαλιάγκας: Εθνικά επικίνδυνη η δήλωση του πρωθυπουργού για την σύλληψη Μαδούρο

Στην εκπομπή Tonight του Mega News συμμετείχε ο αν. γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας.

Μεταξύ άλλων, σημείωσε, τα εξής:

“Η δήλωση Μητσοτάκη για την σύλληψη του Μαδούρο ότι για το διεθνές δίκαιο θα δούμε στην πορεία είναι εθνικά επικίνδυνη. Δίνει το πάτημα στον Ερντογάν να κάνει ό,τι θέλει, ακόμη και να εισβάλει παρακάτω στην Κύπρο, στο Αιγαίο και να μας πει: για το διεθνές δίκαιο θα τα δούμε λίγο αργότερα. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ξεκάθαρα απέναντι σε οποιαδήποτε αναθεωρητική λογική ως προς τις διεθνείς συμβάσεις και τα σύνορα.

Ο Trump λειτουργεί σαν καουμπόι αψηφώντας το διεθνές δίκαιο. Επιδιώκει να φτιάξει έναν κόσμο με σφαίρες επιρροής, της Αμερικής στη δύση, της Ρωσίας στην ανατολική Ευρώπη και της κίνας στην Ασία και γενικά την ανατολή. Σε μία τέτοια λογική αφήνει περιθώρια στην Τουρκία του Ερντογάν, με τον οποίο έχει γνωστές εμπεδωμένες σχέσεις, να λειτουργήσει επεκτατικά στην ανατολική μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή.

Υπάρχει η τραμπική πλευρά της νέας δημοκρατίας, η λαϊκή και η λαϊκίστικη δεξιά, η ακροδεξιά, οι οποίες νιώθουν δικαιωμένες από την εκλογή και τις πρακτικές του ντόναλντ τραμπ. Ούτε βεβαίωσε αυτές οι λογικές λειτουργούν υπέρ των εθνικών συμφερόντων παρά μόνο, φαντάζονται, υπέρ των ιδίων.

Το 1979 στο Ιράν η ισλαμική επανάσταση έφερε την ελπίδα της φιλελεύθερης λειτουργίες ενός κράτους χωρίς βασιλιά. Ο σάχης τότε δεν έδωσε καν τη μάχη υπέρ της εξουσίας του αλλά αποχώρησε μαζεύοντας όσο περισσότερα μπορούσε. Σήμερα η άλλοτε ισλαμική επανάσταση και νυν καθεστώς, θεοκρατικό όπως ξέρετε, έχει ποτίσει όλους τους αρμούς της εξουσίας, ώστε να είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν το καθεστώς θα ανατραπεί με μία φυγή του Αγιατολάχ. Εξαρτάται από το τι θα έρθει. Φοβάμαι όμως να μην έχει την κατάληξη της αραβικής άνοιξης της προηγούμενης δεκαετίας.