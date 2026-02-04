Παπαλιάγκας: Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να παίζει επικοινωνιακά η ΝΔ

Ο αν. γραμματέας Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας, σε συνέντευξή του προχθές 2 Φεβρουαρίου στο One Channel και τον Σταμάτη Ζαχαρό αναφέρθηκε στα θέματα της αναθεώρησης του Συντάγματος, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του ως αν. τομεάρχη.

“Ο Κ. Μητσοτάκης ανοίγει τελείως επικοινωνιακά και πρόχειρα θέμα αναθεώρησης του Συντάγματος, για να ξεφύγει από τη ζοφερή για τη χώρα και γι’ αυτόν επικαιρότητα. Είναι δραματικό ότι μία κυβέρνηση και ένα σύστημα Μητσοτάκη, το οποίο περιφρονεί τους θεσμούς και παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής λειτουργίας, μιλάει για συνταγματική αναθεώρηση. Να πούμε για τις υποκλοπές και όσα φρικτά αποκαλύπτονται στη δική στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών; Για τη συγκάλυψη σε κακουργήματα υπουργών στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Για την χειραγώγηση της δικαιοσύνης; Για τα αλλά μεγάλα σκάνδαλα και την συγκάλυψή τους; Να καταλάβουν ότι το σύνταγμα δεν μπορεί να είναι σημαία ευκαιρίας”.

Σε άλλη ερώτηση σπάνε σχετικά:

“Κατ’ αρχάς να επισημάνω ότι η αναθεώρηση είναι κοινοβουλευτική και όχι κυβερνητική-εκτελεστική διαδικασία. Να μην τα συγχέουμε αυτά.”.

«Πρώτον, η συζήτηση για την αναθεώρηση είναι ακόμη πρώιμη.

Δεύτερον, τα άρθρα που θέτει ο Πρωθυπουργός είναι αυτονόητα προς αναθεώρηση, όπως για παράδειγμα το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, το οποίο είχε ήδη αναθεωρηθεί μία φορά στην τελευταία αναθεώρηση.

Μένει να δούμε την κατεύθυνση, καθώς αυτή δεν είναι απολύτως σαφής. Το κρίσιμο σημείο είναι αν θα απεμπλακεί πλήρως η Βουλή από τη διαδικασία παραπομπής των πολιτικών. Ίσως θα πρέπει να δούμε την πλήρη κατάργηση του άρθρου 86, ώστε πραγματικά να δικάζονται οι υπουργοί στον φυσικό δικαστή.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση και το συζητά εκ νέου εσωτερικά. Ο Τομέας Θεσμών επεξεργάζεται ακόμη την πρόταση και, στη συνέχεια, θα υπάρξει νέα τοποθέτηση. Πρέπει πρώτα να τοποθετηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία. Κριτική και και δεν το ξέρω;».

Συνεχίζοντας, τόνισε:

«Η διαδικασία μας αναγκάζει να ζητήσουμε τη συναίνεση των 180 βουλευτών στην επόμενη – αναθεωρητική – Βουλή. Δεν συμφωνούμε με το πνεύμα να ψηφίζονται οι αναθεωρητέες διατάξεις με 180 έδρες στην σημερινή Βουλή και να δίνεται λευκή επιταγή στην οποία επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 151 εδρών. Πρέπει η συναίνεση να δοθεί στο τελικό κείμενο των υπό αναθεώρηση άρθρων.

Στο άρθρο 86 χρειάζεται να γίνουν συγκεκριμένα βήματα, ώστε να υπάρξει ουσιαστική απεμπλοκή από τη διαδικασία της Βουλής και να προχωρήσουμε, όσο είναι δυνατόν, στο φυσικό δικαστήριο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία για το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ώστε να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στη διαδικασία μιας συνταγματικής αναθεώρησης, το κρίσιμο είναι να υπάρξει πραγματική διάθεση συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων — φυσικά, αφορά μόνο εκείνες που πραγματικά θέλουν να συνεννοηθούν».

“Τι να πούμε για την τελείως απατηλή πρόταση για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο; Να φύγουν, λέει, οι επίορκοι, μετά από απόφαση των πειθαρχικών συμβουλίων. Ποια είναι η διαφορά από την σημερινή κατάσταση; Τα πειθαρχικά συμβούλια έχουν έτσι κι αλλιώς την εξουσία να απολύουν ή αποτάσσουν τους υπαλλήλους που καταδικάζονται για βαριά πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα. Εκτός αν θέλουν να φτιάξουν ένα σώμα επιθεωρητών με γαλάζιες γραβάτες, που θα απολύει τους αντιφρονούντες”.

Κατέληξε δε: “Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μία μεγάλη ευκαιρία για να αλλάξουμε εκ βάθρων το πολιτικό σύστημα συνολικά. Η συζήτηση στον Τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ αλλά και γενικά στο κόμμα γίνεται σε βάθος, ώστε να καταλήξουμε σε μία ολοκληρωμένη ριζοσπαστική πρόταση για την αναθεώρηση. Τέτοιες ιδέες είναι τελείως αντίθετες στη συντηρητική αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας”.