Παπαλιάγκας: Η εξίσωση τριτέκνων με τους πολυτέκνους κρίσιμη για το δημογραφικό

Τον Σύλλογο Τριτέκνων Λάρισας επισκέφθηκε προχθές ο αν. Τομεάρχης Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ Θωμάς Παπαλιάγκας. Σε συνάντηση με την διοίκηση του Συλλόγου συζήτησαν τα ζητήματα και τις προτεραιότητες των τριτέκνων στη χώρα αλλά και τις προτεραιότητες του ίδιου του συλλόγου.

Ο Θωμάς Παπαλιάγκας επισήμανε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ότι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι η εξίσωση τριτέκνων με πολυτέκνους. Και σημείωσε ότι θα χρειαστεί πολύς και κοινός αγώνας για αυτό. Σε περίπτωση δε που το ΠΑΣΟΚ είναι η επόμενη κυβέρνηση, η υλοποίηση της δέσμευσης πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη.

“Ο Σύλλογος Τριτέκνων Λάρισας έχει μακρά παράδοση προσφοράς, την οποία η διοίκησή σας έχει εντείνει και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Οι διανομές τροφίμων που κάνετε είναι οι περισσότερες όλο τον χρόνο και από τις πλουσιότερες. Σας αξίζουν συγχαρητήρια για τον αγώνα σας και θα είμαστε δίπλα σας. Έχετε την τύχη ως σύλλογος να έχετε στη διοίκησή σας πολύ σοβαρούς και αγωνιστές ανθρώπους και τον Αντιπεριφερειάρχη Οικογένειας Χρήστο Γκουρομπίνο. Στον αγώνα σας θα είμαστε δίπλα, με πρώτη προσπάθεια να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση της μείωσης των εισιτηρίων στα λεωφορεία. Χρειάζεται να επιδείξουν και τα δύο ΚΤΕΛ την επιβεβλημένη εταιρική κοινωνική ευθύνη”, δήλωσε ο Θωμάς Παπαλιάγκας.

Αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο Δημήτρη Μπουλούμπαση και το προεδρείο, συμφώνησαν άπαντες να ξανασυναντηθούν σύντομα για να συντονίσουν εκ νέου τη δράση τους.