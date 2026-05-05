Παπαλιάγκας: Η κοροϊδία προς τους δανειολήπτες άργησε μια μέρα

Σε δήλωση του Θωμά Παπαλιάγκα, δικηγόρου, αν. Τομεάρχη Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ, αναφέρονται τα εξής:

“Η κυβέρνηση εξαπατά τις πολίτες με το νέο σχέδιο νόμου για τα κόκκινα δάνεια. Για 24 ώρες γέμισαν τα ΜΜΕ με την “είδηση” ότι θα ελαφρύνουν τους οφειλέτες από τα χρέη τους.

Σαν να μην ήταν υποχρέωση της χώρας να διαμορφωθεί στην κοινοτική Οδηγία που δημοσιεύθηκε 18-10-2023, για την οποία άργησε τρία χρόνια! Και πώς συμμορφώθηκε; Καθόλου. Κοροϊδεύει.

1. Μόλις πιέστηκε όμως λίγο, διευκρίνισε ότι τελικά η ρύθμιση δεν αφορά στα προηγούμενα δάνεια! Δηλαδή τι ρυθμίζει ακριβώς; Τα νέα καταναλωτικά δάνεια, με μέσο επιτόκιο σχεδόν 10%, τα οποία οφείλει ο δανειολήπτης να πληρώσει σε 3-5 χρόνια; Δηλαδή για 1.000€ θα πληρώσει κανονικά σε 3 χρόνια περίπου 1.400€. Τι προστασία λοιπόν του προσφέρει το νέο πλαφόν του 30-50%;

Στην Ελλάδα έχουμε τα πιο υψηλά επιτόκια νέων καταναλωτικών δανείων, στο 9,7% – την ώρα που της Ευρώπης φτάνει στο 7,2%; Είναι ψέμα ότι, ενώ υπάρχει ευρωπαϊκή Οδηγία προστασίας της α’ κατοικίας, εδώ γίνονται πλειστηριασμοί;

Η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει από το 2020 νέο Πτωχευτικό Κώδικα, με τον οποίο μέχρι σήμερα έχει ρυθμιστεί μόλις το 5% των οφειλών.

2. Σήμερα φτάνουμε τα 4 εκατομμύρια οφειλετών στην εφορία, όπως και 1,3 εκατομμύρια μητρώα στον ΕΦΚΑ που χρωστούν και δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Στην προηγούμενη ρύθμιση των 36-72 δόσεων μπήκαν μόλις 12.000 οφειλέτες ή το 0.3% από τα 4 εκατομμύρια των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία. Στον διαφημισμένο εξωδικαστικό μηχανισμό, με την πλατφόρμα να προτείνει μη βιώσιμες λύσεις, έχει ενταχθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό οφειλετών, αλλά ακόμη και αυτοί που εντάσσονται εγκαταλείπουν την ρύθμιση λίγους μήνες μετά.

3. Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει ήδη την επαναφορά του «νόμου Κατσέλη», που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2010, την προστασία της πρώτης κατοικίας, την προστασία της αγροτικής γης, τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και για τους εγγυητές δανείων, ενώ έχει προτείνει και ρύθμιση στα χρέη προς δημόσιο και ΕΦΚΑ σε120 δόσεις με 30% κούρεμα στους συνεπείς οφειλέτες.

4. Το επόμενο βήμα είναι να επαναφέρουμε την πρόταση οι οφειλέτες να έχουν δικαίωμα να έχουν δικαίωμα να αγοράσουν τα δάνειά τους στο ύψος που αγοράστηκαν ή θα διατεθούν από τα funds συν ένα 10-20%.”