Παπαλιάγκας στο Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: “Οι λογιστές καλούνται να γίνουν καρφιά και να κάνουν τη δουλειά της εφορίας”

Σε εκδήλωση – σεμινάριο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης μίλησε ο Θωμάς Παπαλιάγκας με θέμα τα Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας που οφείλουν να λαμβάνουν οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί βάσει του Κανονισμού της ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος.

Με την ιδιότητα του δικηγόρου και του μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, ανέπτυξε ενδελεχώς τα θέματα.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο Θωμάς Παπαλιάγκας αναφέρθηκε στην υφιστάμενη νομοθεσία και τις διεθνείς τάσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα παρουσίασε νομολογία και παραδείγματα από τη δικηγορική πρακτική. Κυρίως δε αναφέρθηκε βήμα-βήμα στα μέτρα δέουσας επιμέλειας που πρέπει να λαμβάνουν οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για τους ίδιους και τους πελάτες τους.

“Οι σύλλογοι των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων έχουν με κάποιον τρόπο περιορίσει την έκθεση των μελών τους στον τεράστιο κίνδυνο που προκαλεί ο Κανονισμός, ενώ εκτεθειμένοι σε μεγάλο βαθμό είναι οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί. Έχω εμπιστοσύνη στο Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και τον πρόεδρό του ότι θα τρέξουν το θέμα και θα πλαισιώσουν τον αγώνα που κάνει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών και άλλοι σύλλογοι”, είπε ως σύνοψη. Με την ιδιότητα του αν. Γραμματέα του Τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι πολλές φορές οι υποχρεώσεις που γεννά η νομοθεσία για δικηγόρους και λογιστές οδηγεί σε σύγκρουση καθηκόντων αλλά και σε κίνδυνο παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου. Επίσης, πρότεινε συγκεκριμένα πώς πρέπει να τροποποιηθεί το ασφυκτικό πλαίσιο για λογιστές και φοροτεχνικούς προς το ορθολογικότερο.

Τον Θωμά Παπαλιάγκα και τον έτερο εισηγητή Αργύρη Αργυριάδη υποδέχθηκε θερμά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Μερελής και ο πρόεδρο του Τμήματος Λογιστικών Υπηρεσιών Αλέξη Βλάχο.