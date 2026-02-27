Παπαλιάγκας: Υπάρχουν ακόμη δικασταί εις τας Αθήνας;

Σε δήλωσή του ο αναπληρωτής Γραμματέας Θεσμών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Θωμάς Παπαλιάγκας, σχετικά με το θέμα των υποκλοπών, αναφέρει τα εξής:

“Η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με την οποία καταδικάζονται οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τις υποκλοπές σε 126 έτη και 8 μήνες φυλάκισης ο καθένας (με εκτιτέα 8 έτη), είναι πολύ μεγάλου ειδικού βάρους τόσο σε επίπεδο ουσίας όσο και σε επίπεδο συμβολισμού.

Πρώτον, σώζει την αξιοπρέπεια της δικαιοσύνης, μετά την (υπό προφανή πίεση) αρχειοθέτηση της υπόθεσης στην έρευνα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Δεύτερον, εκθέτει ξεκάθαρα την κυβέρνηση και την πλειοψηφία της στη Βουλή, οι οποίες δεν είδαν καμία ευθύνη σε κανέναν πολιτικό, ενώ ευθέως εμπλεκόμενοι είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο τότε διευθυντής του γραφείου του και ανιψιός του Γρηγόρης Δημητριάδης. Η συγκάλυψη βρήκε ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο στην απόφαση αυτή. Άλλωστε τόσο μεγάλη θεσμική εκτροπή με το πρωθυπουργικό γραφείο να παρακολουθεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπουργούς της δικής του κυβέρνησης, αρχηγούς Ενόπλων δυνάμεων κλπ δεν έχει συμβεί στην ιστορία της χώρας.

Τρίτον, δικαιώνει την επιμονή του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη να παρίσταται πείτε υποστήριξη της κατηγορίας στην πολυήμερη δίκη και να κυνηγήσει παντού νομικά το θέμα (στο ΣτΕ, του οποίου την απόφαση δεν εκτελεί η κυβέρνηση, αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η προσφυγή ενώπιον του οποίου κρίνεται κατεπείγοντος εντός του έτους). Το ΠΑΣΟΚ δεν σταματά να αναζητεί την αλήθεια και να αποκαλύπτει την τελευταία θεσμική εκτροπή με την χρήση εκ μέρους της κυβέρνησης συντονισμένων παρακρατικών ομάδων και των λογικών τους.

Τέταρτον, η απόφαση αυτή έχει ανακουφίσει εμάς που υπηρετούμε τη δικαιοσύνη και τους πολίτες που την βλέπουν ως αποκούμπι σε δύσκολους καιρούς. Η δικαιοσύνη οι υπηρετούμε δεν είναι φοβισμένη ούτε υποτελής ούτε διεφθαρμένη. Είναι ανεξάρτητη, δυνατή, ελεύθερη, τυφλή. Είναι πυλώνας της Δημοκρατίας και η τρίτη εξουσία. Λειτουργεί ως θεσμικό αντίβαρο στις αυθαιρεσίες της κυβέρνησης και της Βουλής.

Η απόφαση απέδειξε ότι όντως υπάρχουν δικαστές στο Βερολίνο, που έλεγε ο μυλωνάς από το Πότσδαμ στον Αυτοκράτορα Φρειδερίκο τον Μεγάλο της Πρωσίας. Κι ας είναι οι πιο χαμηλόβαθμοι που ορθώνουν περισσότερο ανάστημα. Ας βάζουν τα γυαλιά οι πρωτοδίκες στους αρεοπαγίτες”.