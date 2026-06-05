Παπαστεργίου από Λάρισα: Το νερό αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία μετά τον Daniel

Παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΔΕΥΑΛ ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Νερό, Κλιματική κρίση, Γεωπολιτική”.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), κ. Ευθύμιος Λέκκας, η αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΑΠΘ, κ. Αντιγόνη Ζαφειράκου και ο αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής του Institute of Global Affairs του ACG.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε τη σημασία των ποτάμιων οικοσυστημάτων και της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, σημειώνοντας ότι το νερό αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη αξία.

Όπως τόνισε, τα ποτάμια δεν αποτελούν μεμονωμένα φυσικά στοιχεία αλλά σύνθετα οικοσυστήματα που επηρεάζουν καθοριστικά την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη υλοποίησης των αναγκαίων υποδομών που θα συμβάλουν στη συγκράτηση και αξιοποίηση των υδάτων, ιδιαίτερα στη μετα-Daniel εποχή για τη Θεσσαλία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι πρώην Δήμαρχοι της Λάρισας, Μιχαήλ Σάπκας και Αριστείδης Λαμπρούλης, ο γηραιότερος υπάλληλος της ΔΕΥΑΛ, κ. Αγαθοκλής Λαφαζάνης και ο χημικός-περιβαλλοντολόγος, κ. Ζήσης Αργυρόπουλος.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε και γενική συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια, όπου και υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας του Δικτύου -και του Δήμου Λαρισαίων- με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ΑΠΘ, στο πλαίσιο του έργου «Υδατόραμα».

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η ανάπτυξη και θεμελίωση της ψηφιακής «υδατικής ταυτότητας» (water digital portfolio) των ποτάμιων οικοσυστημάτων του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια, μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου, σύγχρονου και διαλειτουργικού γεωχωρικού πληροφοριακού συστήματος.

Το σύστημα αυτό θα συγκεντρώνει, θα οργανώνει και θα καθιστά προσβάσιμα αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τα ποτάμια των εν λόγω Δήμων και θα παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης δυναμικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω ΙοΤ.

Τελικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική Περιβαλλοντική Προστασία, Ανάδειξη και Αξιοποίηση (Βιώσιμη διαχείριση) των Ποτάμιων Οικοσυστημάτων των 32 Δήμων Μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την Επωνυμία: «Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια», ενόψει και των συνθηκών που διαμορφώνονται από τη Κλιματική Κρίση.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

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