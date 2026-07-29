Παράδοση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της Λάρισας

Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την υπογραφή συμβάσεων από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) επίκειται σύμφωνα με ενημέρωση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτη Σερέτη άμεσα, η παράδοση, εγκατάσταση και παραλαβή του κάτωθι ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού:

Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Αντλίες Έγχυσης χημειοθεραπείας/Καρέκλα Χημειοθεραπείας

– Αντλία έγχυσης Benefusion Evp του οίκου Mintdray (20τμχ)

– Αντλίες έγχυσης Χημειοθεραπείας / καρέκλα Χημειoθεραπείας

– Καρέκλα Χημειοθεραπείας Comfort 3 Flex του οίκου Digiterm (20τμχ)

Μαγνητικοί Τομογράφοι (1τμχ)

-Συστήματα Μαγνητικής Τομογραφίας

-Κατασκευαστικός οίκος : GE HealthCare

-Μοντέλο: Signa Hero EN-MRI-TYP-SIGNA_HERO.DWG

Γυναικολογικοί/Μαιευτικοί Υπερηχοτομογράφοι (1)

-Κατασκευαστικός Οίκος:Mindray

-Μοντέλο: ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ B RESONA I9

Συσκευές Αντιμετώπισης Ιών στον αέρα (20τμχ)

-Κατασκευαστικός οίκος:UVITRONICS

-Μοντέλο: UVC 1100

Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Αντλίες Έγχυσης χημειοθεραπείας/Καρέκλα Χημειοθεραπείας

– Αντλία έγχυσης Benefusion Evp του οίκου Mintdray (5τμχ)

– Αντλίες έγχυσης Χημειοθεραπείας / καρέκλα Χημειoθεραπείας

– Καρέκλα Χημειοθεραπείας Comfort 3 Flex του οίκου Digiterm (5τμχ)

Αποψύκτης Πλάσματος (1τμχ)

-Κατασκευαστικός οίκος: KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL

-Μοντέλο : WPDF 2/4

Κρεβάτι/Φορείο επειγόντων περιστατικών (1τμχ)

-Κατασκευαστικός οίκος: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

-Μοντέλο: ΦΟΡΕΙΟ EMERGENCY 6005-2

Σετ βιντεολαρυγγοσκόπιο (ΤΕΠ Μονάδα Αναζωογόνησης) (1τμχ)

-Κατασκευαστικός οίκος:Shenzhen Insighters Medical Technology Co Ltd Κίνας

-Μοντέλο Is3-L

Φορητός Αναπνευστήρας ΤΕΠ (1τμχ)

-Κατασκευαστικός οίκος: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS

-Μοντέλο : TV-50

Συσκευές Αντιμετώπισης Ιών στον αέρα (15τμχ)

-Κατασκευαστικός οίκος:UVITRONICS

-Μοντέλο: UVC 1100