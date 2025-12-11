Παράδοση – παραλαβή βιοχημικού αναλυτή στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου

Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου η επίσημη παράδοση – παραλαβή του νέου αυτόματου επιτραπέζιου βιοχημικού αναλυτή, ενός σύγχρονου μηχανήματος, το οποίο αποτελεί δωρεά του Δήμου Τυρνάβου προς την 5η Υγειονομική Περιφέρεια και το Κέντρο Υγείας.

Πρόκειται για εξοπλισμό υψηλής αξιοπιστίας, εξασφαλίζοντας ότι μπορεί να υποστηρίξει με τη θέση του σε λειτουργία το σύνολο των απαιτούμενων αιματολογικών εξετάσεων.

Στην παράδοση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης και ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Γιάννης Αντωνόπουλος.

Η δωρεά αυτή έρχεται σε συνέχεια των προσπαθειών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μετά και την πρόσφατη ενίσχυση του Πολυδύναμου Ιατρείου Αμπελώνα και την ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Τυρνάβου.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής δήλωσε:

«Η υγεία του λαού είναι πρώτη προτεραιότητα. Με σταθερά βήματα χαιρετίζουμε την ενίσχυση στις δομές της δημόσιας Υγείας στον Δήμο μας, στηρίζοντας ένα Κέντρο Υγείας ανακαινισμένο και αναβαθμισμένο από όλες τις απόψεις. Με τη σημερινή δωρεά συμβάλλουμε και εμείς πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας σε αυτόν τον στόχο, ώστε κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση, χωρίς αποκλεισμούς, σε αξιόπιστες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας».



Από την πλευρά του, ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης ευχαρίστησε τον Δήμο Τυρνάβου για τη συνεργασία, τονίζοντας πως ο νέος εξοπλισμός «σήμερα είμαστε στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου όπου είμαστε στο 70% της ριζικής ανακαίνισης, ανακατασκευής. Σε περίπου δύο μήνες θα έχουμε ένα νέο κέντρο υγείας το όπιο θα είναι εξοπλισμένο με το κατάλληλο εξοπλισμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο γιατί έχουμε μια άριστη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στη Λάρισα, και το αποτέλεσμα αυτό φάνηκε.

Από κοινού ενισχύουμε και τις περιφερειακές δομές όπως το Ιατρείο του Αμπελώνα και σήμερα, άμεσα μόλις ολοκληρωθεί και η ανακαίνιση θα λειτουργήσουμε βιοχημικό αναλυτή που είναι δωρεά του δημοτικού συμβούλιου με την κάλυψη των αντιδραστηρίων από την πλευρά της υγειονομικής περιφέρειας». Δηλώσεις ακόμη εκφράζοντας τις ευχαριστίες του έκανε και ο Γιάννης Αντωνόπουλος, διευθυντής του Κέντρου Υγείας.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου υπογραμμίζει πως θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε δράση που ενισχύει τον δημόσιο, δωρεάν και καθολικό χαρακτήρα της υγείας, καθώς αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό δικαίωμα όλων των πολιτών.