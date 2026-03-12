Παράσταση διαμαρτυρίας για τις πειθαρχικές διώξεις δύο εκπαιδευτικών

Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας “ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ” στη Δ/νση Π.Ε. Λάρισας ζητώντας να ανακληθούν άμεσα οι πειθαρχικές διώξεις στις δύο εκπαιδευτικούς, μέλη του Συλλόγου.

Στις δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Παπαποστόλου τόνισε:

“Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λάρισας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ « εκφράζει την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη του προς τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που έχουν παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με την κατηγορία της «ανάρμοστης συμπεριφοράς».

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη παραπομπή είναι αδικαιολόγητη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της εκπαιδευτικής τους δράσης και της καθημερινής τους προσφοράς στο δημόσιο σχολείο. Οι συνάδελφοι υπηρετούν με συνέπεια το λειτούργημά τους, με σεβασμό προς τους μαθητές, τους γονείς-δεν είναι τυχαίο η καθολική στήριξη όλων των γονέων των τάξεων τους- και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η απλή διατύπωση αντίθετης άποψης δεν συνιστά παράπτωμα απέναντι σε εκπαιδευτικούς που επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Η εκπαίδευση, όμως, δεν είναι ένας απλός διοικητικός τομέας. Είναι πεδίο παιδαγωγικής ελευθερίας, επιστημονικής κρίσης και δημοκρατικής αγωγής.

Ο εκπαιδευτικός δεν είναι απλώς εκτελεστικό όργανο διοικητικών εντολών· είναι φορέας παιδαγωγικής ευθύνης. Αν η έννοια της «αναρμόστης συμπεριφοράς» ερμηνεύεται με τρόπο που ποινικοποιεί τη θεμιτή διαφωνία, τότε το πλήγμα δεν αφορά μόνο τον υπάλληλο, αλλά και τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου

Ο Σύλλογος θα σταθεί δίπλα στους συναδέλφους με κάθε θεσμικό και νομικό μέσο, υπερασπιζόμενος τα εργασιακά τους δικαιώματα, την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια και το κύρος του εκπαιδευτικού λειτουργήματος.”