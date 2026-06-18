Παράταση έως τις 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό οικοπέδων και τη δήλωσή τους

Ο Δήμος Λαρισαίων και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας υπενθυμίζουν στους συνδημότες μας ότι, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), παρατείνεται η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπέδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης έως και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026.

Μετά την εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, δίνεται αυτή η ολιγοήμερη, τελική παράταση προκειμένου οι πολίτες να προλάβουν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες και να υποβάλουν την σχετική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα akatharista.gov.gr με σκοπό να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους:

α. πρόστιμο ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, και μέγιστο ποσό τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ

β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών

O απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

στ. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

α) Χόρτα που προκύπτουν από καθαρισμούς οικοπέδων:

συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα, τοποθετούνται δίπλα στους κάδους και αναλόγως το μέγεθός τους, συλλέγονται από απορριμματοφόρα ή ανοιχτά φορτηγά.

β) Κλαδέματα:

Συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους και τοποθετούνται σε σημείο που δεν εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών ενώ ταυτόχρονα έχει πρόσβαση το ειδικό όχημα του Δήμου (φορτηγό με αρπάγη).

lΠροσοχή! Δεν αναμιγνύουμε τα κλαδιά με άλλου είδους απορρίμματα, προκειμένου ο Δήμος να τα παραδώσει σε ειδικά αδειοδοτημένη εταιρεία για την περαιτέρω αξιοποίησή τους

lΠριν βγάλουμε προς αποκομιδή χόρτα ή κλαδέματα ειδοποιούμε το Δήμο μέσω της εφαρμογής NOVOVILLE για κινητά τηλέφωνα ή στα τηλ: 2410-680200 (Υπηρεσία Καθαριότητας) και 2410.000.849 -852 (Τμήμα Πολιτών)

lΗ υπηρεσία Καθαριότητας ενημερώνει ότι η μη ενδεδειγμένη διαχείριση των παραπάνω αποβλήτων (π.χ. χύμα εναπόθεση σε κοινόχρηστο χώρο, παρεμπόδιση κυκλοφορίας οχημάτων ή διέλευσης πεζών, εναπόθεση χωρίς ειδοποίηση) επισύρει πρόστιμα του Κανονισμού Καθαριότητας.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης καθαρισμού

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.5281/2026 (ΦΕΚ 28/Α/25-02-2026), το άρθρο 53Α του Ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/07-02-2020), περί Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών και καθαρισμού οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συστήνεται και λειτουργεί Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, με αντικείμενο την καταγραφή των υπόχρεων και την υποβολή δηλώσεων των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

2.Οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες υποβάλλουν, έως τη 15η Ιουνίου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση στο Μητρώο περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.

3.Για την ορθή τήρηση του Μητρώου καθιερώνεται η διενέργεια ετησίως δειγματοληπτικών ελέγχων από τους οικείους δήμους επί του συνολικού αριθμού των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί κάθε έτος για την εδαφική τους περιφέρεια. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού, τεκμαίρεται η συναίνεση του υπόχρεου στη διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον δήμο.

4.Το Π.Σ., μέσω των κατά τόπον αρμόδιων οργάνων του, διενεργεί ελέγχους ιδιοκτησιών για τις οποίες έχουν υποβληθεί καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας καταγγελιών που λειτουργεί στο Μητρώο.

5.Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, επιβάλλεται είτε από τους δήμους είτε από το Π.Σ., στην περίπτωση των παρ. 3 και 4, αντίστοιχα:

α) πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπόχρεους που δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού,

β) πρόστιμο εκατό (100) ευρώ στους υπόχρεους που έχουν προβεί σε καθαρισμό

6.Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

7.Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης, όπως λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αποστέλλονται με επιμέλειά τους στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Π.Σ. με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών από τους υπόχρεους γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας https://akatharista.apps.gov.gr, ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους.