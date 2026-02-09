Παράταση για τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2025» και «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα ζητά το ΤΕΕ

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ (ΤΕΕ/ΤΚΔΘ), ο Πρόεδρος κ. Νίκος Παπαγεωργίου απέστειλε, σήμερα, επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, επισημαίνοντας την άμεση ανάγκη παράτασης των προθεσμιών για τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2025» και «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα».

Μέσω της επιστολής, το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ αναδεικνύει την αντικειμενική αδυναμία τήρησης των υφιστάμενων χρονοδιαγραμμάτων, η οποία οφείλεται σε πραγματικούς τεχνικούς και εφοδιαστικούς περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται τα εξής ζητήματα:

Έλλειψη εξειδικευμένων συνεργείων: Το ταυτόχρονο πλήθος έργων από ενεργά προγράμματα δημιουργεί ασφυκτική πίεση στους επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων. Η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη, με τον προγραμματισμό να εκτείνεται σε βάθος μηνών.

Το ταυτόχρονο πλήθος έργων από ενεργά προγράμματα δημιουργεί ασφυκτική πίεση στους επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων. Η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη, με τον προγραμματισμό να εκτείνεται σε βάθος μηνών. Εποχικοί και κλιματικοί περιορισμοί: Η χειμερινή περίοδος δυσχεραίνει κρίσιμες εργασίες, όπως οι εξωτερικές θερμομονώσεις και οι παρεμβάσεις σε συστήματα θέρμανσης, όπου η διακοπή λειτουργίας τους εν μέσω ψύχους δεν είναι εφικτή.

Η χειμερινή περίοδος δυσχεραίνει κρίσιμες εργασίες, όπως οι εξωτερικές θερμομονώσεις και οι παρεμβάσεις σε συστήματα θέρμανσης, όπου η διακοπή λειτουργίας τους εν μέσω ψύχους δεν είναι εφικτή. Αυξημένος φόρτος εργασίας: Ο μεγάλος όγκος μελετών και δικαιολογητικών που διαχειρίζονται οι μηχανικοί σε πιεστικά χρονικά πλαίσια δημιουργεί διοικητικό φόρτο που απειλεί την ποιότητα του τεχνικού έργου.

Ο μεγάλος όγκος μελετών και δικαιολογητικών που διαχειρίζονται οι μηχανικοί σε πιεστικά χρονικά πλαίσια δημιουργεί διοικητικό φόρτο που απειλεί την ποιότητα του τεχνικού έργου. Κίνδυνοι για την ποιότητα: Οι ασφυκτικές προθεσμίες εγκυμονούν κινδύνους τεχνικών αστοχιών και μειωμένης απόδοσης των εγκαταστάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ αιτείται την παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών ως ακολούθως:

Για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» : Παράταση έως την 31/12/2026.

: Παράταση έως την Για το Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα»: Παράταση έως την 30/06/2026.

Η επιστολή καταλήγει σημειώνοντας ότι η υιοθέτηση των προτεινόμενων ημερομηνιών θα επιτρέψει την ομαλή ολοκλήρωση των έργων και θα συμβάλει στην ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα και να διαβάσετε το κείμενο της επιστολής εδώ.

