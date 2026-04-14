Μικρά και άλλα

Παράταση μίσθωσης στο αναψυκτήριο της δημοτικής πισίνας στη Νεάπολη μέχρι το …2038

Στην παράταση της μίσθωσης του υπαίθριου αναψυκτήριου της δημοτικής πισίνας Νεάπολης για άλλα 12 χρόνια προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση της δημοτικής αρχής.
Σύμφωνα με το σχετικό συμφωνητικό η μίσθωση ανανεώνεται από 01-05-2026 έως 30-04-2038 με μηνιαίο μίσθωμα για τους τέσσερις μήνες λειτουργίας (Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβρη) αντί 2.010 ευρώ μηνιαίως, ήτοι: 8.040 ευρώ συνολικό ετήσιο μίσθωμα.
Μετά το πέμπτο έτος προβλέπεται αύξηση του μισθώματος ποσοστού 1% κατά έτος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος μισθωτής διαχειρίζεται το αναψυκτήριο της πισίνας στη Νεάπολη από το 2012…

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr