Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για χρήση Δημοτικών γηπέδων ποδοσφαίρου

Το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων ενημερώνει τα ποδοσφαιρικά σωματεία του Δήμου Λαρισαίων που αγωνίζονται στις Εθνικές κατηγορίες, καθώς και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίες της ΕΠΣΝ Λάρισας και δεν έχουν ακόμη καταθέσει αίτηση, ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026.

Επισημαίνεται ότι τα σωματεία που δεν θα υποβάλουν αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής έδρας και η κατανομή των δημοτικών γηπέδων θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων, με βάση τη διαθεσιμότητα των γηπέδων και τον προγραμματισμό της υπηρεσίας.

Η διάθεση των δημοτικών γηπέδων θα πραγματοποιηθεί με βάση την προτεραιότητα των ομάδων της συνοικίας όπου βρίσκεται το γήπεδο και, στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία αγωνίζονται τα σωματεία. Προτεραιότητα θα έχουν τα σωματεία των Εθνικών κατηγοριών, ακολουθούν τα σωματεία της Α΄ κατηγορίας, στη συνέχεια τα σωματεία της Β΄ κατηγορίας και τέλος τα σωματεία της Γ΄ κατηγορίας των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΝ Λάρισας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων, στην οδό Ρούσβελτ 59 (¨Χατζηγιάννειο¨ Πνευματικό Κέντρο), 1ος όροφος, ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2410 235260.