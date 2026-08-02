Παράταση στον διαγωνισμό για την «απελευθέρωση» των ΚΤΕΛ της Θεσσαλίας

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στην έγκριση τροποποίησης της διακήρυξης που αφορά τους διαγωνισμούς για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής δημόσιων τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Για τη Στερεά Ελλάδα, η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:00, ενώ η διαδικασία του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 15:00.

Αντίστοιχα, για τη Θεσσαλία, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:00, με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού να ακολουθεί στις 15:00 της ίδιας ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες υλοποιούνται από την ΕΕΣΥΠ, μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ενώ αναθέτουσα αρχή παραμένει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης εκτιμάται στα 449 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ ή η δυνατότητα άσκησης προαίρεσης.

Στο νέο πλαίσιο καθορίζονται με λεπτομέρεια οι υπεραστικές και αστικές συγκοινωνιακές γραμμές που θα εξυπηρετούν τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Για κάθε γραμμή προσδιορίζονται οι διαδρομές, οι αποστάσεις, ο αριθμός των ετήσιων δρομολογίων, καθώς και η συνολική χιλιομετρική κάλυψη.

Ειδικότερα, στη Μαγνησία προβλέπονται 50 υπεραστικές γραμμές με συνολική ετήσια κάλυψη περίπου 6,4 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, ενώ στον Βόλο θα λειτουργούν 49 αστικές γραμμές με ετήσια χιλιομετρική κάλυψη που φτάνει τα 1,85 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Αντίστοιχα, για τη Λάρισα προβλέπονται 40 υπεραστικές και 49 αστικές γραμμές, ενώ στα Τρίκαλα καθορίζονται 46 υπεραστικές και 70 αστικές γραμμές.

Θοδωρής Σταμούλης, kosmoslarissa.gr (*Με πληροφορίες από metaforespress)