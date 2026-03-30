Παράταση των προθεσμιών στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2025” ζητά ο Βασίλης Κόκκαλης

Την άμεση παράταση των προθεσμιών του προγράμματος «Εξοικονομώ 2025» ζητά με κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, επισημαίνοντας σοβαρές δυσλειτουργίες και ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που, όπως τονίζει, καθιστούν το ισχύον χρονοδιάγραμμα ανεφάρμοστο.

Το πρόγραμμα, που εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και τη βελτίωση της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η ολοκλήρωση των έργων πρέπει να γίνει εντός οκτώ μηνών από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση έως τις 31 Μαΐου 2026, με δυνατότητα παράτασης μόλις 30 ημερών.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, οι πρώτες αποφάσεις υπαγωγής εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο, γεγονός που αφήνει στην πλειονότητα των δικαιούχων περιθώριο περίπου τεσσάρων μηνών για την ολοκλήρωση εκτεταμένων παρεμβάσεων. Το διάστημα αυτό απέχει σημαντικά από τα προηγούμενα προγράμματα, όπου προβλεπόταν χρόνος 12 μηνών με επιπλέον τρίμηνη παράταση, δημιουργώντας έντονες ανησυχίες σε ωφελούμενους και μηχανικούς για την ομαλή υλοποίηση.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από καθυστερήσεις στην αγορά υλικών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι οι παραδόσεις κουφωμάτων μετατίθενται για τον Ιούνιο, ενώ καταγράφεται και σημαντική έλλειψη εξειδικευμένων τεχνικών συνεργείων. Οι συνθήκες αυτές, σύμφωνα με τον βουλευτή, οδηγούν σε στρεβλώσεις στην κοστολόγηση των έργων και θέτουν υπό αμφισβήτηση την ποιότητα των παρεμβάσεων.

Παράλληλα, γίνεται επίκληση θέσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου, το οποίο χαρακτηρίζει το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα «πρακτικά ανεφάρμοστο», υπογραμμίζοντας ότι οι διαδικασίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν με ασφάλεια και επάρκεια εντός των προθεσμιών. Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), οι οποίες λόγω υποστελέχωσης καθυστερούν την έκδοση αδειών και την πρόσβαση σε φακέλους ακινήτων.

Στην ερώτηση τονίζεται επίσης ότι η μείωση του χρόνου υλοποίησης από 12 μήνες – με επιπλέον παράταση – σε μόλις 8 μήνες, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις που αποδίδονται στο ίδιο το Υπουργείο, μεταφέρει το βάρος στους πολίτες και τους επαγγελματίες του κλάδου. Επιπλέον, επισημαίνεται πως πολλοί ωφελούμενοι βρίσκονται ακόμη σε αναμονή έγκρισης δανείων από τραπεζικά ιδρύματα, γεγονός που καθιστά αδύνατη ακόμη και την έναρξη των έργων.

Ο κ. Κόκκαλης υπογραμμίζει ότι τα περιορισμένα χρονικά περιθώρια θέτουν σε κίνδυνο εγκεκριμένες επενδύσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να διευκρινίσει αν προτίθεται να προχωρήσει σε ουσιαστική παράταση των προθεσμιών ολοκλήρωσης, ώστε να διασφαλιστεί ρεαλιστικός χρόνος υλοποίησης για όλους τους ωφελούμενους.