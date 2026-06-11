Παράταση υποβολής δηλώσεων για το 4ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp του Δήμου Ελασσόνας

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής για το 4ο Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp του Δήμου Ελασσόνας έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Η δράση έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την τοπική κοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα στους μικρούς συμμετέχοντες να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα, να κοινωνικοποιηθούν και να αξιοποιήσουν ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο τους μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, ενώ παράλληλα διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς.

Οι εγγραφές παρατείνονται έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ενώ το Καλοκαιρινό Αθλητικό Camp θα ξεκινήσει από την Τρίτη 16 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και θα λειτουργεί καθημερινά, από τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεσημέρι.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά, ενώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα παρέχονται νερό και θρεπτικό σνακ.

Με την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών, τα παιδιά θα συμμετέχουν με ασφάλεια σε ένα πλούσιο φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων:

Τένις (Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου)

Ποδόσφαιρο (Στίβος Ελασσόνας)

Μπάσκετ (Κλειστό Γυμναστήριο Ελασσόνας)

Στίβος (Στίβος Ελασσόνας και Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου)

Παιχνίδια “Survivor” (Κλειστό Γυμναστήριο Ελασσόνας)

Βόλεϊ (Γήπεδο πετοσφαίρισης Λυκείου Ελασσόνας)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως στα γραφεία του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ελασσόνας (Πνευματικό Κέντρο – Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα).

Για πληροφορίες: