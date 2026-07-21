Παρέμβαση Καπετάνου στον Σχοινά για «Άμεση στήριξη στους αγρότες της Λάρισας που χτυπήθηκαν από την περσινή λειψυδρία»

Την ανάγκη άμεσης στήριξης των αγροτών που υπέστησαν σημαντικές ζημιές από την έντονη λειψυδρία του 2025 αναδεικνύει με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτη Σχοινά, ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστος Καπετάνος.

Η παρέμβαση αφορά αρχικά την περιοχή της Μελίας του Δήμου Κιλελέρ και τα γειτονικά χωριά της Μελίας, όπου η περσινή παρατεταμένη ανομβρία και η έλλειψη επαρκών υδάτινων πόρων προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις βασικές αρδευόμενες καλλιέργειες της περιοχής, όπως το βαμβάκι, η βιομηχανική τομάτα και η μηδική.

Οι συγκεκριμένες καλλιέργειες αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και στηρίζουν το εισόδημα εκατοντάδων παραγωγών, οι οποίοι μετά τις μεγάλες δοκιμασίες των προηγούμενων ετών βρίσκονται για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Στην επιστολή του, ο κ. Καπετάνος επισημαίνει ότι οι αποδόσεις στις πληγείσες περιοχές παρουσιάζουν δραματική μείωση. Ειδικότερα:

-Στο βαμβάκι οι αποδόσεις περιορίστηκαν περίπου στα 150 κιλά ανά στρέμμα.

-Στη βιομηχανική τομάτα, στις όψιμες φυτεύσεις, η παραγωγή έφτασε περίπου τους 6 τόνους ανά στρέμμα.

-Στη μηδική, μετά τις 15 Ιουλίου 2025, δεν κατέστη δυνατή η ομαλή συνέχιση της παραγωγής.

Παράλληλα, ο Βουλευτής Λάρισας υπογραμμίζει ότι το κόστος παραγωγής παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει την ασφαλιζόμενη αξία του ΕΛΓΑ, δημιουργώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για τους παραγωγούς.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Οι αγρότες της Μελίας, του Δήμου Κιλελέρ και των γύρω περιοχών έχουν επενδύσει σημαντικούς πόρους και έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσουν ζωντανή την παραγωγή τους.

Η περσινή λειψυδρία ήρθε να προσθέσει ένα ακόμη μεγάλο βάρος. Χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να παραμείνουν στον τόπο τους.

Για τους λόγους αυτούς και στην πρόσφατη συνάντηση μου με τον Πρωθυπουργό, αναφέρθηκα στην αξία των φραγμάτων που αυτή η κυβέρνηση δρομολογεί ανά την Ελλάδα».

Με την επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καπετάνος ζητά:

-Την εξέταση της δυνατότητας αποζημίωσης μέσω του προγράμματος De Minimis, ώστε να καλυφθεί η απώλεια εισοδήματος και μέρος του πραγματικού κόστους παραγωγής.

-Την άμεση ενημέρωση των παραγωγών για το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων στήριξης.

Ο Χρήστος Καπετάνος επισημαίνει, επίσης, ότι τα προβλήματα που προκάλεσε η λειψυδρία δεν περιορίζονται μόνο στη Μελία και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, αλλά αφορούν και άλλες περιοχές του Νομού Λάρισας, όπου οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν αντίστοιχες δυσκολίες με την επάρκεια νερού και τις επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, τονίζοντας στην επιστολή του ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την ανάδειξη του θέματος αυτού.