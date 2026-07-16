Παρέμβαση Καπετάνου στον Υπουργό Περιβάλλοντος για το «Εξοικονομώ» -Ζητά παράταση ολοκλήρωσης των έργων

Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, απέστειλε ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, με την οποία ζητά την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος «Εξοικονομώ», πέραν της 17ης Ιουλίου και έως το τέλος του έτους.

Ο κ. Καπετάνος επισημαίνει ότι πολλοί δικαιούχοι και επαγγελματίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, εξαιτίας καθυστερήσεων στην προμήθεια υλικών, στη διαθεσιμότητα συνεργείων και στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Όπως τονίζει στην επιστολή του, μια εύλογη παράταση θα επιτρέψει την ομαλή ολοκλήρωση των έργων, θα διασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι δεν θα απολέσουν τις ενισχύσεις τους και θα συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση ενός προγράμματος με σημαντικά οφέλη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο Χρήστος Καπετάνος εκφράζει την πεποίθηση ότι το Υπουργείο θα εξετάσει θετικά το αίτημα, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των πολιτών και της αγοράς, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ολοκλήρωση των έργων και στη Λάρισα και σε ολόκληρη την χώρα, καθώς ο υπουργός προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης.